Nova potvrda sjajnih nastupa: Gvardiol i Modrić nominirani za momčad godine u 2022.

Između Joška Gvardiola i Luke Modrića čak je 16 godina razlike, ali osim svlačionice, zajednička im je još jedna stvar - obojica su nominirani za izbor najbolje jedanesteorice u 2022. godini. Međunarodno udruženje profesionalnih nogometaša FIFPRO objavilo je popis imena koja se bore za svoje mjesto u momčadi godine, a među njima je i vatreni dvojac.

Stoper RB Leipziga i veznjak madridskog Reala bili su izvanredni na Svjetskom prvenstvu u Kataru, gdje je Hrvatska osvojila brončanu medalju. Gvardiol (21) s cifrom je od 75 milijuna eura uz Portugalca Rubena Diasa postao najvrjedniji stoper svijeta prema Transfermarktu, dok je 37-godišnji Modrić bio želja Ronaldovog Al Nassra, koji mu je navodno ponudio da postane treći najplaćeniji nogometaš uopće, što je naš kapetan odbio.

Nominiranih je 27, točnije tri vratara te po osam braniča, veznjaka i napadača. Među golmanima nema Dominika Livakovića, ali je zato na listi Thibaut Courtois koji je s Belgijom ispao u skupini, a za vezni red konkurira Enzo Fernandez, ranije osvojivši nagradu za najboljeg mladog igrača SP-a ispred Gvardiola. Uvršten je i Cristiano Ronaldo, usprkos turbulencijama koje je doživljavao prije samo koji mjesec.

