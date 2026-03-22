Nova Olićeva zvijezda u Zagrebu, u ovom kolu nije briljirala, a vrijedi 2 milijuna eura

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godinu okuplja se u ponedjeljak, 23. ožujka u 12:00 sati, u hotelu Pullman (Buzinski Krci 3A).

Za izjave će na raspolaganju biti izbornik Ivica Olić i dvojica igrača. Trening će se održati na Maksimiru u 16:00 sati, a prvih 15 minuta bit će dozvoljeno snimanje, izvijestio je Hrvatski nogometni savez.

Mlada selekcija pripremat će se za utakmicu protiv najjačeg suparnika u skupini, Turske, koja je na rasporedu 31. ožujka u 17:30 sati u Osijeku.

Najvažniji događaj ovog okupljanja mladih dolazak je 21-godišnjeg Australca Adriana Segečića iz Portsmoutha, koji će u ponedjeljak odraditi prvi trening s mladim vatrenima. Segečić je u subotu u utakmici protiv QPR-a (6:1) odigrao samo prvih 45 minuta, a zamijenjen je iz taktičkih razloga. Na Sofascoreu je dobio ocjenu 6.0, a prosječna ocjena mu je 6.60, na Transfermarktu ima vrijednost od dva milijuna eura. Inače, Segečić je u ovoj sezoni postigao pet pogodaka i dodao tri asistencije. Portsmouth je tek na 21. mjestu engleskog Championshipa.