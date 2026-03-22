Britanci šalju 'nuklearnu zvijer' u Hormuški tjesnac: Projektili dosežu i do 1600 km, evo što to znači za Iran

Britanski mediji javljaju kako je nuklearna podmornica Kraljevske mornarice stigla u Arapsko more, čime se dodatno povećava vojna prisutnost Zapada u regiji i otvara mogućnost napada krstarećim raketama, piše Anadolu. Riječ je o podmornici HMS Anson, koja je, prema navodima, opremljena projektilima Tomahawk Block IV dometa do 1.600 kilometara te teškim torpedima. Plovilo je isplovilo iz luke u Perthu 6. ožujka, a pretpostavlja se da je sada raspoređeno u dubokim vodama sjevernog dijela Arapskog mora. Takvo pozicioniranje znači da britanske snage imaju operativnu sposobnost za pokretanje napada na ciljeve u Iranu u slučaju daljnje eskalacije sukoba. Ova informacija dolazi nakon što je Downing Street potvrdio da je premijer Keir Starmer odobrio Sjedinjenim Američkim Državama korištenje britanskih vojnih baza za napade na iranske vojne ciljeve u području Hormuškog tjesnaca.

Nuklearna podmornica HMS Anson opremljena je naprednim naoružanjem namijenjenim preciznim napadima i borbi ispod površine mora. Među ključnim sustavima ističu se krstareći projektili Tomahawk Block IV, koji omogućuju gađanje ciljeva na velikim udaljenostima, navodi The Sunday Guardian. S dometom od oko 1.600 kilometara, ovi projektili podmornici daju mogućnost djelovanja prema udaljenim ciljevima, dok istodobno ostaje skrivena ispod površine. Uz njih, HMS Anson nosi i teške torpede namijenjene uništavanju neprijateljskih brodova i podmornica, što je čini važnim čimbenikom odvraćanja u područjima pojačanih napetosti.

HMS Anson, fitted with Tomahawk Block IV land-attack missiles with a range of ≈ 1,609 km and Spearfish heavyweight torpedoes, is believed to be taking up position in the waters of the northern Arabian Sea. — March 22, 2026

Podmornica je dio flote klase Astute, koja se smatra najnaprednijom i najvećom skupinom napadnih podmornica u povijesti britanske mornarice. U istu klasu ubrajaju se i plovila HMS Astute, HMS Ambush, HMS Artful i HMS Audacious. Raspoređivanje HMS Ansona dolazi u trenutku pojačanih napetosti u Hormuškom tjesnacu, jednom od ključnih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Iranska blokada tog uskog prolaza izazvala je poremećaje u pomorskom prometu i zabrinutost zbog mogućih nestašica na globalnom tržištu energenata. Više država, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, oštro je osudilo napade na brodove u Perzijskom zaljevu, a skupina od 22 zemlje zajednički je upozorila na prijetnje sigurnosti plovidbe i međunarodnoj trgovini.

Prije dolaska u Arapsko more, HMS Anson boravio je u Australiji u sklopu obrambenog partnerstva AUKUS, koje okuplja Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države i Australiju. Nakon završetka aktivnosti u Perthu, podmornica je prešla tisuće kilometara prema Bliskom istoku.

Prema dostupnim informacijama, plovilo je u stalnom kontaktu s vojnim zapovjedništvom u Londonu, a svaka eventualna operacija, uključujući lansiranje projektila, zahtijeva odobrenje najvišeg vojnog i političkog vrha. Raspoređivanje podmornice dio je šire vojne suradnje zapadnih saveznika u regiji. Ujedinjeno Kraljevstvo nedavno je dopustilo Sjedinjenim Državama korištenje svojih baza za operacije usmjerene na iranske ciljeve, čime se dodatno naglašava koordinirani odgovor na sigurnosne izazove na Bliskom istoku.