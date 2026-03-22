PREMIER LIGA

Sunderland svladao Newcastle u susjedskom derbiju

Premier League - Newcastle United v Sunderland
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.03.2026.
u 15:37

Nogometaši Sunderlanda osvojili su ove nedjelje tri gostujuća boda, nakon preokreta su u dvoboju 31. kola engleske Premier lige slavili s 2-1 kod Newcastlea.

Već u desetoj minuti Newcastle je poveo nakon pogreške gostujuće obrane i pogotka Gordona. Sve do 57. minute domaćin je čuvao minimalno vodstvo, a tada je Talbi nakon gužve pogodio za izjednačenje na 1-1.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Do kraja utakmice nizale su se šanse na obje strane. Newcastle je bio aktivniji i više je prijetio, ali su na kraju gosti uzeli puni plijen. Brobbey je u 90. minuti bio strijelac za konačnih 2-1 Sunderlanda. Ovom je pobjedom Sunderland preskočio Newcastle na ljestvici.
