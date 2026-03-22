Štimac prepričao prvi susret s legendarnim šefom: Kažu mi da te se pripazim!

Na današnji dan prije 32 godine, 23. ožujka 1994., hrvatska nogometna reprezentacija prvi put je zadivila Europu i jednom vanserijskom predstavom najavila pohod u elitu svjetskoga nogometa! Toga je dana Hrvatska u prijateljskoj utakmici ostvarila senzacionalnu pobjedu nad Španjolskom u Valenciji, 2:0, a dva su aktera te povijesne pobjede bili debitanti: Miroslav Blažević prvi put je kao izbornik s klupe vodio reprezentaciju (iako je istodobno bio vlasnik, predsjednik i trener Dinama), a premijerni nastup za vatrene ostvario je 25-godišnji Robert Prosinečki, tada zvijezda Real Madrida.

Proslavljeni reprezentativac Igor Štimac jednom se, neočekivano, u govoru na komemoraciji za pokojnog Blaževića, prisjetio svoga prvoga susreta s novim izbornikom.

- Pratilo me iščekivanje teško kakav će biti taj susret s Blaževićem. Dolazim u hotel u Valenciji i u lobiju odmah naletim na njega, a on s toplim osmijehom kaže: "Dobrodošao, sine!". Rukujemo se, a u jednom trenutku taj njegov stisak ruke se pojačava, a izraz lica postaje ozbiljniji. Unosi mi se u lice i veli: "Kažu mi da si zajeban tip. Da te se pripazim". Nisam znao kako reagirati, tražim odgovor, nemam ga, ali nije mi dao vremena da odgovorim. Sad nastavlja drugačijim tonom, gotovo tepajući i kaže: "Bit ćeš ti moj Chicago, onaj moj pozitivni lider na terenu, kakvog ja trebam. Ili te neće biti!!!". Točno deset sekundi trebalo mu je da me kupi, da me ima u potpunosti – ispričao je Štimac.

Ćiro je favoriziranim Španjolcima, nakrcanim asevima Barcelone i Real Madrida, suprotstavio ovu momčad: Ladić, Štimac (od 74. Pavličić), Jerkan, Bilić, Janković (od 46. Mornar, od 85. Miše), Prosinečki, Andrijašević (od 89. Vlaović), Asanović, Jarni, Šuker, Bokšić.

Prosinečki je u 6. minuti postigao prvi, a Šuker u 51. minuti drugi pogodak za vatrene. Igralo se pred 40 tisuća gledatelja na Mestali, a kapetan Hrvatske bio je Davor Šuker budući da je Zvonimir Boban bio ozlijeđen. Dražen Ladić u drugom je poluvremenu obranio jedanaesterac Juaneleu, igraču Sportinga iz Gijona.

A pogledajte sastav Španjolaca: Zubizarreta (od 65. Lopetegui), Ferrer, Abelardo, Alkorta, Voro, Hierro (od 46. Guardiola), Otero, Nadal (od 46. Juanele), Higuera, Salinas (od 46. Camarasa), Goikoetxea (od 46. Begiristain). Izbornik je bio poznati Bask Javier Clemente.

Izvjestitelj Večernjeg lista Darko Draženović iz Valencije u svome je izvješću - pod naslovom: Zar je mogao biti ljepši početak!? - napisao: Tko je bio junak utakmice? Najlakše bi bilo odgovoriti da je to bila cijela momčad, premda nije teško izdvojiti osobito istaknute. Ladić je imponirao sigurnošću, obranio jedanaesterac i niz teških udaraca, i jamačno skrenuo pozornost španjolskih menadžera. Janković nije posve ispunio očekivanja, za razliku od Jarnog, koji je bio ne samo siguran u obrani, nego i stalna prijetnja domaćim obrambenim igračima. Jerkan, kao posljednji igrač obrane, doimao se vrlo sigurnim, pouzdanim, a Bilić je bio jednostavno – impresivan. Štimac je solidno obavio svoju zadaću, kao i Pavličić u posljednjih četvrt sata. U veznoj liniji najbolji je bio Asanović, premda se o slabima naravno uopće ne može govoriti...

Inače, na popisu reprezentativaca kojega je novi izbornik Blažević bio objavio 14. ožujka 1994. našli su se i vratar Slavica, zatim Ištvanić, Vuković, Boban, Vučević, Stanić, Cvitanović i Rapaić. Ćiro je pritom naglasio da uskoro računa i na Mrmića, Mumleka, Popovića, Špehara, Vukića, Bana, Jeličića, Halilovića i Turkovića. Tada je prvi put bilo objavljeno kako će Blaževićev pomoćnik biti Branko Ivanković.

Od sadašnjih Dalićevih izabranika, tv-prijenos antologijske utakmice iz Valencije mogli su tek donekle pribrano pratiti petogodišnji Ivan Perišić i osmoipolgodišnji Luka Modrić. Kramarić i Budimir imali su nepune tri godine, a izbornik Zlatko Dalić u to je vrijeme bio 27-godišnji nogometaš Varteksa u naponu snage.

Reprezentacije Španjolske i Hrvatske međusobno su se sastale 11 puta: furija ima sedam pobjeda, vatreni tri, jednom je bilo neodlučeno.