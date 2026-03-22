VIDEO U teškom sudaru izletjela s ceste, pala je na glavu s velike visine i ostala nepomična

Strašne prizore vidjeli su gledatelji ženske biciklističke utrke između Milana i San Rema u subotu poslijepodne. U središtu događaja našla se 27-godišnja Debora Silvestri, koja je sudjelovala u teškom sudaru s nekoliko natjecateljica.

Najgore je prošla upravo Talijanka koja je nakon kontakta s drugom biciklisticom izletjela izvan staze, preletjela zaštitnu ogradu i pala na cestu ispod zida na kojem se nalazila zaštitna ograda.

Radilo se o opasnom padu s nekoliko metara visine, nakon kojeg je talijanska biciklistica ostala nepomično ležati. Hitno je prevezena u bolnicu radi daljnje medicinske skrbi.

Srećom, kasnije je došla k sebi i trenutno se oporavlja u bolnici, no sezona je za nju definitivno završena.

Caduta tremenda a circa 20 km dall'arrivo della Milano-Sanremo Women 2026 😱



Le conseguenze peggiori le ha avute Debora Silvestri che è caduta giù dal muretto. Per fortuna la ragazza italiana è cosciente ed è stata immediatamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del… pic.twitter.com/lbQHbLqXNA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 21, 2026