Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HOROR

VIDEO U teškom sudaru izletjela s ceste, pala je na glavu s velike visine i ostala nepomična

Screenshot X
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.03.2026.
u 16:50

Najgore je prošla upravo Talijanka koja je nakon kontakta s drugom biciklisticom izletjela izvan staze, preletjela zaštitnu ogradu i pala na cestu ispod zida na kojem se nalazila zaštitna ograda

Strašne prizore vidjeli su gledatelji ženske biciklističke utrke između Milana i San Rema u subotu poslijepodne. U središtu događaja našla se 27-godišnja Debora Silvestri, koja je sudjelovala u teškom sudaru s nekoliko natjecateljica.

Najgore je prošla upravo Talijanka koja je nakon kontakta s drugom biciklisticom izletjela izvan staze, preletjela zaštitnu ogradu i pala na cestu ispod zida na kojem se nalazila zaštitna ograda.

Radilo se o opasnom padu s nekoliko metara visine, nakon kojeg je talijanska biciklistica ostala nepomično ležati. Hitno je prevezena u bolnicu radi daljnje medicinske skrbi.

Srećom, kasnije je došla k sebi i trenutno se oporavlja u bolnici, no sezona je za nju definitivno završena.

Ključne riječi
San Remo Milan Italija biciklizam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!