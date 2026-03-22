POVIJESNO DOBRI

Modrić s Milanom izjednačio uspjeh legendarne Ancelottijeve momčadi: Ovo im nije uspjelo 20 godina

Serie A - Lazio v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Karlo Koret
22.03.2026.
u 10:21

Tada je na klupi sjedio veliki Carlo Ancelotti, a momčad su predvodila imena poput Dide, Paola Maldinija, Alessandra Neste, Andree Pirla, Clarencea Seedorfa, Kake i Andriya Schevchenka

Milan je u 30. kolu Serie A pobijedio Torino s 3:2 i tako došao do 18. prvenstvene pobjede ove sezone. Ključnu ulogu ponovno je odigrao hrvatski kapetan Luka Modrić koji je pokrenuo akciju za drugi gol Milana i bio drugi najbolje ocijenjeni igrač Rossonera. Modrić je dirigirao veznim redom i zaslužio ocjenu 7.7 po Sofascoreu, veću ocjenu od njega dobio je samo strijelac trećeg pogotka Yousouf Fofana s 8:0.

Milan je pod vodstvom Massimiliana Allegrija ove sezone ostvario 18 pobjeda, devet remija i tri poraza što je najmanji broj poraza u prvih 30 prvenstvenih kola za Rossonere još od sezone 2004./05. Tada je na klupi sjedio veliki Carlo Ancelotti, a momčad su predvodila imena poput Dide, Paola Maldinija, Alessandra Neste, Andree Pirla, Clarencea Seedorfa, Kake i Andriya Schevchenka. Tada su također nakon 30 kola imali tri poraza.

Modrić je ove sezone propustio samo jednu prvenstvenu utakmicu, a u svih 29 kola bio je u početnoj postavi. Zabio je ove sezone dva pogotka i dodao tri asistencije. Milan se nalazi na drugom mjestu ljestvice Serie A sa 63 boda, pet manje od gradskog rivala Intera koji ima i utakmicu manje.
