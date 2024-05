UŽIVO Navijači su dočekali: Ivan Perišić na terenu za Hajduk od prve minute

ISTRA 1961 - HAJDUK (uživo od 19.10)



ISTRA 1961: Majkić - Majstorović, Marešić, Iovu - Koski, Ćalušić, Blagojević, Devetak - Ekong, Filet, Lawal



HAJDUK: Buljan - Moufi, Uremović, Šarlija, Diallo - Pukštas, Sigur, Krovinović - Brekalo, Trajkovski, Perišić

PRIJENOS UŽIVO:

>>> Stigli su sastavi za večerašnji dvoboj Istre i Hajduka! To je to, Ivan Perišić zaigrat će za Hajduk od prve minute. Prvi je to nastup za Perišića od početka jedne utakmice za Hajduk u karijeri. Inače, u vrhu napada bit će Trajkovski, a od starta će krenuti i Diallo, odnosno Šarlija.