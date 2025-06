Norrisu najbolja startna pozicija na VN Austrije, Leclerc na drugom mjestu

Britanac Lando Norris u McLarenu postavio je najbrže vrijeme kvalifikacija uoči sutrašnje Velike nagrade Austrije, 11. utrke Svjetskog prvenstva Formule 1 na Red Bull Ringu u Spielbergu.

Norris je ostvario vrijeme 1:03.971 ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju koji je imao 0.521 sekunde zaostatka.

"Jako sam zadovoljan. Sezona je duga i naporna. Pokušavam uživati ​​u njoj koliko god je to moguće. S obzirom na to da sam do sada imao puno problema u kvalifikacijama, današnji rezultat mi daje dodatni zamah," rekao je Norris nakon što je izborio treći "pole position" ove sezone.

Iz drugog reda startat će Australac Oscar Piastri (McLaren) i Britanac Lewis Hamilton (Ferrari), dok će George Russell (Mercedes) i Max Verstappen (Red Bull) biti u trećem redu.

Uoči VN Austrije u vodstvu je Piastri sa 198 bodova ispred Norrisa sa 176 i Verstappena sa 155 bodova.

Nedjeljna utrka počet će u 15 sati.

REZULTATI:

1. Lando Norris (VB / McLaren) 1:03.971

2. Charles Leclerc (Mon / Ferrari) +0.521

3. Oscar Piastri (Aus / McLaren) +0.583

4. Lewis Hamilton (VB / Ferrari) +0.611

5. George Russell (VB / Mercedes) +0.792

6. Liam Lawson (NZ / Racing Bulls) +0.955

7. Max Verstappen (Niz /Red Bull Racing) +0.958

8. Gabriel Bortoleto (Bra / Kick Sauber) +1.161...