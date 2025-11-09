Norris pobijedio u Brazilu: Verstappen zamalo izveo čudo

Britanac Lando Norris (McLaren) pobijedio je na F1 Velikoj nagradi Brazila, 21. od ukupno 24 utrke ove sezone, povećavši svoje vodstvo u prvenstvu i približivši se svom prvom naslovu svjetskog prvaka tri utrke prije kraja.

Britanac, koji je startao s pole positiona, završio je ispred Talijana Andree Kimija Antonellija (Mercedes) i Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull), koji je izveo nevjerojatan povratak nakon što je startao s 19. mjesta zbog promjene motora. Bila je to još jedna nevjerojatna izvedba četverostrukog svjetskog prvaka koji je prošle godine na Interslagosu pobijedio sa 17. mjesta na startnoj poziciji.

Norris je povećao vodstvo u poretku na 24 boda nakon što je njegov timski kolega i rival za naslov Australac Oscar Piastri dobio kaznu zbog izazivanja sudara i završio peti. Antonelliju je drugo mjesto rezultat karijere, a George Russell bio je četvrti za Mercedes, koji je učvrstio drugo mjesto ukupno u konstruktorskom prvenstvu koje je McLaren već osvojio.

Norris u generalnom plasmanu vodi sa 390 bodova, drugi je Piastri sa 24 boda manje, dok Verstappen na trećem mjestu ima 341 bod. Naredna utrka vozi se dva tjedna za Veliku nagradu Las Vegasa.