Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
FORMULA 1

Norris pobijedio u Brazilu: Verstappen zamalo izveo čudo

Sao Paulo Grand Prix
Jean Carniel/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.11.2025.
u 20:46

Norris je povećao vodstvo u poretku na 24 boda nakon što je njegov timski kolega i rival za naslov Australac Oscar Piastri dobio kaznu zbog izazivanja sudara i završio peti

Britanac Lando Norris (McLaren) pobijedio je na F1 Velikoj nagradi Brazila, 21. od ukupno 24 utrke ove sezone, povećavši svoje vodstvo u prvenstvu i približivši se svom prvom naslovu svjetskog prvaka tri utrke prije kraja.

Britanac, koji je startao s pole positiona, završio je ispred Talijana Andree Kimija Antonellija (Mercedes) i Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull), koji je izveo nevjerojatan povratak nakon što je startao s 19. mjesta zbog promjene motora. Bila je to još jedna nevjerojatna izvedba četverostrukog svjetskog prvaka koji je prošle godine na Interslagosu pobijedio sa 17. mjesta na startnoj poziciji.

Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'

Norris je povećao vodstvo u poretku na 24 boda nakon što je njegov timski kolega i rival za naslov Australac Oscar Piastri dobio kaznu zbog izazivanja sudara i završio peti. Antonelliju je drugo mjesto rezultat karijere, a George Russell bio je četvrti za Mercedes, koji je učvrstio drugo mjesto ukupno u konstruktorskom prvenstvu koje je McLaren već osvojio.

Norris u generalnom plasmanu vodi sa 390 bodova, drugi je Piastri sa 24 boda manje, dok Verstappen na trećem mjestu ima 341 bod. Naredna utrka vozi se dva tjedna za Veliku nagradu Las Vegasa.
Ključne riječi
VN Brazila Max Verstappen Lando Norris Formula 1

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja