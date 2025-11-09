Ogier se pobjedom na Japanskom reliju približio Evansu na tri boda

Francuski vozač Sebastien Ogier (Toyota) pobjednik je Japanskog relija, pretposljednje utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva čime se u ukupnom redoslijedu primaknuo vodećem Britancu Elfynu Evansu (Toyota) na samo tri boda zaostatka.

Ogier je u Japanu slavio sa 11.6 sekundi boljim vremenom od drugog Evansa, a koliko je Toyota bila dominantna na svom terenu pokazuje i to što je treće mjesto zauzeo još jedan vozač te momčadi Finac Sami Pajari sa 2:16.6 minuta zaostatka.

Ogier je pobjedom u Japanu ostao u utrci za osvajanje svog čak devetog naslova svjetskog prvaka čime bi se izjednačio sa sunarodnjakom Sebastienom Loebom.

U ukupnom redoslijedu SP-a Evans je i dalje vodeći sa 272 boda, drugi Ofier ima 269, dok je treći Finac Kalle Rovanpera (Toyota) sa 248.

Posljednja utrka Svjetskog prvenstva vozit će se u Saudijskoj Arabiji od 25. do 29. studenoga.

REZULTATI: 1. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) 3:21:08.9 2. Elfyn Evans/Scott Martin (VB/Toyota) +11.6 3. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota) +2:16.6 4. Ott Tanak/Martin Jarveoja (Est/Hyundai) +3:18.1 5. Gregoire Munster/Louis Louka (Luk-Bel/Hyundai) +6:48.7 6. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +7:01.5 REDOSLIJED U SP, VOZAČI: 1. Elfyn Evans 272 2. Sebastien Ogier 269 3. Kalle Rovanpera 248 4. Ott Tanak 213 5. Thierry Neuville 166 6. Takamoto Katsuta 111 KONSTRUKTORI: 1. Toyota 692 2. Hyundai 464 3. M-Sport/Ford 191