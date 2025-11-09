Naši Portali
Francuski vozač

Ogier se pobjedom na Japanskom reliju približio Evansu na tri boda

MOTORI - Rally - WRC FORUM 8 Rally Japan
Luca Barsali/IPA Sport / ipa-age
VL
Autor
Hina
09.11.2025.
u 16:00

U ukupnom redoslijedu SP-a Evans je i dalje vodeći sa 272 boda, drugi Ofier ima 269, dok je treći Finac Kalle Rovanpera (Toyota) sa 248

Francuski vozač Sebastien Ogier (Toyota) pobjednik je Japanskog relija, pretposljednje utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva čime se u ukupnom redoslijedu primaknuo vodećem Britancu Elfynu Evansu (Toyota) na samo tri boda zaostatka.

Ogier je u Japanu slavio sa 11.6 sekundi boljim vremenom od drugog Evansa, a koliko je Toyota bila dominantna na svom terenu pokazuje i to što je treće mjesto zauzeo još jedan vozač te momčadi Finac Sami Pajari sa 2:16.6 minuta zaostatka.

Ogier je pobjedom u Japanu ostao u utrci za osvajanje svog čak devetog naslova svjetskog prvaka čime bi se izjednačio sa sunarodnjakom Sebastienom Loebom.

U ukupnom redoslijedu SP-a Evans je i dalje vodeći sa 272 boda, drugi Ofier ima 269, dok je treći Finac Kalle Rovanpera (Toyota) sa 248.

Posljednja utrka Svjetskog prvenstva vozit će se u Saudijskoj Arabiji od 25. do 29. studenoga.

REZULTATI: 1. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) 3:21:08.9 2. Elfyn Evans/Scott Martin (VB/Toyota) +11.6 3. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota) +2:16.6 4. Ott Tanak/Martin Jarveoja (Est/Hyundai) +3:18.1 5. Gregoire Munster/Louis Louka (Luk-Bel/Hyundai) +6:48.7 6. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +7:01.5 REDOSLIJED U SP, VOZAČI: 1. Elfyn Evans 272 2. Sebastien Ogier 269 3. Kalle Rovanpera 248 4. Ott Tanak 213 5. Thierry Neuville 166 6. Takamoto Katsuta 111 KONSTRUKTORI: 1. Toyota 692 2. Hyundai 464 3. M-Sport/Ford 191
Reli Sebastien Ogier

