Na stazi Interlagos

Norrisu prva startna pozicija u Sao Paulu, Verstappen 16. u kvalifikacijama

Formula One: Formula One MSC Cruises United States Grand Prix
Thomas Shea/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.11.2025.
u 22:30

Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen (Red Bull) za Norrisom zaostaje 39 bodova, a u kvalifikacijama je u potpuno neočekivanom raspletu otpao već u prvom od tri dijela, jer je imao tek 16. vrijeme.

Subota je bila sretna za britanskog vozača formule 1 Landa Norrisa (McLaren) koji je prvo pobijedio u sprintu na stazi Interlagos, a onda je u kvalifikacijama za nedjeljnu Veliku nagradu Sao Paula imao najbrži krug i time izborio najbolju startnu poziciju. 

Osim toga, vodećem u redoslijedu Svjetskog prvenstva vozača su na ruku išli i rezultati najbližih konkurenata u utrci za naslov. Njegov momčadski kolega Oscar Piastri (McLaren) je u sprint-utrci u šestom krugu završio u zaštitnoj ogradi i ostao bez bodova, a kvalifikacije je završio na četvrtom mjestu pa će u nedjelju morati startati iz drugog reda.

Piastri uoči nedjeljne utrke za Norrisom zaostaje za devet bodova.

Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen (Red Bull) za Norrisom zaostaje 39 bodova, a u kvalifikacijama je u potpuno neočekivanom raspletu otpao već u prvom od tri dijela, jer je imao tek 16. vrijeme.

No, Nizozemac je imao već slično iskustvo na Interlagosu prošle godine, kad je imao 12. vrijeme kvalifikacija, ali je dodatno kažnjen i u utrku je krenuo sa 17. startne pozicije, ali je unatoč tome došao do pobjede.

Sličnom će se raspletu nadati i u nedjelju, ako želi ostati u prilici da peti put zaredom osvojio naslov svjetskog prvaka.

Subotnji dan će po dobrom pamtiti talijanski tinejdžer Kimi Antonelli (Mercedes) koji je sprint završio na drugom mjestu, a s te će pozicije startati i u nedjeljnoj utrci. Treći najbrži krug u kvalifikacijama imao je Charles Leclerc (Ferrari).

Start 21. utrke od 24 iz ovogodišnjeg kalendara Svjetskog prvenstva formule 1 predviđen je za 18 sati po srednjoeuropskom vremenu.   
Ključne riječi
Formula 1 Lando Norris

Kupnja