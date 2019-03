Nonšalancija nas je mogla koštati, a novi igrači su opravdali očekivanja

Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji Hrvatska je bila briljantna, u Ligi nacija promjenjiva, zato je bilo jako zanimljivo vidjeti kako će naša nogometna reprezentacija izgledati na startu kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Suparnik nije bio atraktivan, ali Azerbajdžan (2:1) nam nije baš bio ni lagani suparnik.

I gledatelji bez energije

- Za mene je ova utakmica bila očekivano teška. Možda je baš bio problem u tome što smo svi u glavi imali Svjetsko prvenstvo, atraktivne suparnike u Ligi nacija, a sad je počelo ponovno ono važno, ono pravo i nije bilo jednostavno sinoć. Nemojmo zaboraviti ni da smo imali puno izostanaka, ali bit će ih i dalje s obzirom da se dio važnih igrača oprostio od reprezentacije. Sad se treba priviknuti na ovo novo vrijeme, na novu Hrvatsku, u kojoj će se uvoditi novi igrači - pričao nam je nakon susreta Igor Pamić i sam nekoć reprezentativac, a danas trener.

- Vidjelo se da imamo probleme kad moramo napadati, iako je završnica prvog i drugo poluvrijeme meni bilo OK, imali smo inicijativu, suparniku nismo ništa dali i onda smo dočekali taj pravi potez za pobjedu. No, moram reći da je prvo poluvrijeme ipak bilo malo razočaravajuće po pristupu, po energiji. Pa čak i gledatelji, iako ih je bilo dosta kao da nisu imali onu pravu energiju, a onda se to nekako prenijelo i na travnjak, kao da je bilo dosta nonšalancije - dodao je Pamić.

Kako su vam se svidjeli novi igrači, Brekalo i Petković?

- Brekalo mi je bio dobar iako mu nije bilo lako na novoj poziciji. No, kako smo na lijevoj strani stalno napadali s tri na dva ili dva ne jedan, na Brekalovoj strani to nije bio slučaj, Brekalo je stalno bio usamljen, pa je morao ići na ubačaje ili prodore, meni je bio solidan. Petkoviću nije bilo lako u ovakvoj zgusnutoj suparničkoj obrani, protiv takvih suparnika ja kao trener radije igram s napadačem koji se više kreće. No, Petkovića treba istrpjeti, riječ je o odličnom igraču - rekao je Igor Pamić i nastavio:

- Reprezentacija nije Dinamo, drukčije se igra, drukčiji su koridori. Možda je malo želio previše ekshibicije, ali to bar pokazuje da nije imao tremu. No, nemojmo previdjeti da je na njemu i sinoć napravljen jedanaesterac, baš kao i u Lisabonu protiv Benfice i nisu suđeni, da jesu, a trebali su biti, sad bi nam bio junak. Meni je opet falio pravi Perišić, ponovno nije bio na razini svoje kvalitete, očekujem više od igrača takve kvalitete. No, svim dečkima i izborniku treba čestitati na ovoj pobjedi, važno je napstaviti dobar niz rezultata.

Pamićev imenjak Cvitanović drži da se nismo najbolje nosili s čvrstim blokom kojeg je složio Nikola Jurčevića s Azerbajdžanom postavio u Maksimiru.

Morali smo više na bok

- Teško je nešto reći o ovakvoj utakmici u kojoj nismo igrali proti suparnika koji je na razini naše kvalitete. Sudarali smo se s čvrstim blokom Azerbajdžana i u tome se nismo dobro snašli. Držim da smo igrali previše po sredini, da smo trebali više igrati po bokovima. To prije su meni i Brekalo na jednoj i Barišić na drugoj strani bili dobro raspoloženi i sigurno bi lakše prolazili nego kroz sredinu koju je suparnik dobro branio. Da, imali i malo problema, u prvih minuta su nam dvaput dobro izašli, u tom drugom napadu nismo baš dobro ni reagirali, Ćaleta-Car je morao prije izaći u blok, a ne pustiti da mu igrač uđe u šesnaesterac, vidjeli smo kako je to završilo, vodstvom Azerbajdžana - veli Cvitanović kojeg smo također pitali o Brekalu i Petkoviću.

- Opravdali su očekivanja, mislim da su i Petković u napadu i Brekalo na svojoj neprirodnoj poziciji dobro odradili svoj posao. Pa ne sjećam se kad je Brekalo zadnji put igrao beka, možda još kod mene kad sam mu bio trener u pionirima, tada je na par utakmica igrao beka.

Slijede nam Mađari koji su izgubili u Slovačkoj.

- Bit će to opet teška utakmica, favoriti smo skupine i očekuju se pobjede, a nije to baš lako. Pa i Azerbajdžan je na papiru među najslabijima, a mučili smo se.

