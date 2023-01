Nole: Da nisam u stanju da zaboravim ono negativno od lani, ne bih bio u Australiji

Novak Đoković otkazao je jučerašnji trening u Melbourneu (bio je zakazan za 12.15 sati po lokalnom vremenu), ali ne trebate strahovati, neće odustati od borbe za jubilarni deseti trofej (uz dosadašnji učinak od 82 pobjede i osam poraza) na Australian Openu koji počinje u ponedjeljak. Jedan od najboljih tenisača današnjice učinio je to iz predostrožnosti, da ne pogorša ozljedu zadnje lože koju je zadobio u Adelaideu, gdje je osvojio prvi naslov na početku nove sezone. A i bilo je vjetrovito i prilično hladno za doba godine koje sada vlada u Australiji, a to je ljeto.

Oprezniji nego prije

- Moram priznati da me je ta ozljeda pomalo mučila proteklih tjedan dana. Nadam se da to i nije toliko opasno. Dosad sam bio u stanju trenirati i natjecati se, i proteklih sam dana odigrao poneki set na treningu. To je pozitivan znak. No, očito je da sam oprezniji nego prije. Ne idem do maksimuma na treningu, čuvam energiju za početak turnira. Nadajmo se da igranje meča neće biti problem za mene - kaže 35-godišnji Novak koji će kao četvrti nositelj (prvi je Rafael Nadal, ali ne mogu se sučeliti prije finala) prvi meč odigrati u utorak a suparnik mu je Španjolac Roberto Carballes Baena, 75. tenisač svijeta s kojim ima pobjedu u njihovu jedinom međusobnom susretu (na US Openu 2019. godine).

Uoči početka prvog Grand Slam turnira sezone, a nakon osvajanja Adelaidea, Đoković je u Melbourne Parku odigrao ekshibicijski dvoboj s Nickom Kyrgiosom na kojem su se svi dobro zabavljali, i gledatelji i natjecatelji.

- Moj ponovni izlazak na teren u Areni Roda Lavera bio je nabijen emocijama. Nisam znao kako će sve to izgledati nakon svega što se dogodilo prošle godine, ali dobio sam veliku podršku od gledatelja. Zahvalan sam na njihovoj energiji i prijemu, to mi je uistinu puno značilo. Da nisam u stanju da sve zaboravim i krenem dalje, ne bih ni bio ovdje. Sva ona pozitivna iskustva iz Australije nadilaze sve negativno od prošle godine - objasnio je Đoković.

Foto: Sydney Low January 13, 2023: Novak Djokovic of Serbia and Nick Kyrgios of Australia shake hands after an exhibition practice match with proceeds going to charity on Rod Laver Arena ahead of the 2023 Australian Open in Melbourne, Australia. Sydney Low/Cal Sport Media Photo via Newscom Photo: Sydney Low/NEWSCOM

Svjestan je da ga ove godine očekuje žestoka konkurencija, da je u teniskoj areni sve više mladih koji mu postaju prijetnja. Uostalom, dvojica od njih pikiraju na prvo mjesto ATP liste (zasad najbolji Carlos Alcaraz neće igrati zbog ozljede), pa to jasno govori o ambicijama s kojima će u turnir krenuti Norvežanin Casper Ruud i Grk Stefanos Tsitsipas.

- Treniram kao i bilo tko drugi i jasno je da ima puno mladih koji su gladni uspjeha i željni pobjeda. Posebno će željeti skinuti mi skalp na velikom stadionu. Znam to, i sam sam bio u sličnoj situaciji. No, bio sam i u posebnim okolnostima pa mi to iskustvo pomaže da imam pravi pristup i da sve radim na pravi način. Znam da kad sam zdrav i kad igram svoj najbolji tenis imam šanse protiv bilo koga - istaknuo je Novak.

Uspješna suradnja s Goranom

Proteklih dana mediji na našim prostorima objavljivali su fotografiju Novaka s hrvatskim svećenikom iz Sarajeva Josipom Papkom koji je bio u Hajdukovom dresu. Svećenika je oduševila Novakova jednostavnost i susretljivost, no to i nije neko iznenađenje. Novak sve ljude s prostora bivše Jugoslavije doživljava kao svoje. Vjerojatno i zato što je sam Srbin crnogorsko-hrvatskoga podrijetla.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS Tennis - Australian Open - Exhibition Match - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 13, 2023 Coach of Serbia's Novak Djokovic, Goran Ivanisevic during the exhibition match against Australia's Nick Kyrgios REUTERS/Loren Elliott Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Osim što je možda i najbolji tenisač kojega je svijet ikada imao, pažnju hrvatske javnosti Novak privlači i zbog toga što mu je trener naš legendarni mušketir Goran Ivanišević. Đoković se ponekad izdere na njega, a Goran zakoluta očima, ali sve je to dio predstave. Njihova je suradnja zapravo iznimno uspješna.

Službeno su tu suradnju započeli dan prije početka wimbledonskog turnira 2019. godine i otad je Đoković osvojio 18 turnira, od čega čak šest iz kategorije Grand Slama (tri puta Wimbledon, dva puta Australian Open i jednom Roland Garros), nakon čega je Đoković s ukupno 21 osvojenim naslovom na najjačim turnirima pretekao Rogera Federera (20) i sad je samo za jedan slabiji od Rafaela Nadala (22). Australian Open je prilika za poravnanje..