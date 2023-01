Otvaranje sezone iz snova: Mektić i Pavić u Aucklandu stigli do prvog trofeja u 2023.

Nikola Mektić i Mate Pavić imali su otvaranje sezone iz snova! Olimpijski pobjednici iz Tokija već su na prvom turniru na kojem su nastupili u 2023. osvojili naslov. Zbilo se to u Aucklandu, najvećem gradu Novog Zelanda, a u finalu su pobijedili Ametikance Nathaniela Lammonsa i Jacksona Withrowa sa 6:4, 6:7 (5), 10:6. Bio je to težak meč, ali hrvatski je dvojac ipak odigrao bolje u završnici i tako uzvratio američkom paru za poraz u prvom kolu US Opena 2021.

Njima je to već 15. zajednički naslov. Mate ih ukupno ima 33, iako ima tek 29 godina, a Mektić 23, iako se relativno kasno opredijelio za karijeru u parovima.

Ivan Dodig i Amerikanac Austin Krajiček, na žalost, predali su bez borbe finalni susret turnira u australskom Adelaideu drugim nositeljima Salvadorcu Marcelu Arevalu i Nizozemcu Jean-Julien Rojeru. Razlog su ukočena leđa našeg tenisača, što je Dodigu kronični problem. Nadamo se da će biti spreman za nastup na Australian Openu. Dodig je na ATP listi napredovao za jedno mjesto, pa sad imamo trojicu u Top 10 igrača parova: Pavić je peti, Mektić osmi a Dodig deseti.