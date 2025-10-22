Nogometna revolucija na pomolu: Spremaju se velike promjene, ovo će zahvatiti i Hrvatsku

Nakon što su Svjetsko prvenstvo, Liga prvaka i klupsko SP doživjeli velike promjene, čini se da je na redu novi potres u svijetu nogometa. Glavni cilj je povećati napetost i financijsku dobit, a na meti su se našle kvalifikacije za europska i svjetska prvenstva. Svjetsko prvenstvo 2026. godine po prvi put će ugostiti 48 reprezentacija, a od 2030. možda čak i 64. Nova Liga prvaka u ligaškom formatu, novo Svjetsko klupsko prvenstvo s 32 momčadi, uz već postojeću Ligu nacija – krovne nogometne organizacije Fifa i Uefa nezaustavljivo šire svoja natjecanja ili uvode nova. Krajnji cilj uvijek je isti: generirati još više milijardi eura.

Sada UEFA planira iduću veliku reformu. Prema pisanju njemačkog Bilda, krovna europska nogometna organizacija želi učiniti kvalifikacije za Euro i Svjetsko prvenstvo znatno atraktivnijima za navijače i televizijske kuće. Razlog je jasan: uskoro slijedi prodaja centraliziranih TV prava za ciklus koji počinje 2028. godine, nakon Eura u Velikoj Britaniji i Irskoj.

U raspravama se sve glasnije spominje takozvani "švicarski model" koji uključuje ligašku fazu prije nokaut-runde. Isti model UEFA je već uvela u svoja tri europska klupska natjecanja od sezone 2024./25., a reakcije su, unatoč početnom skepticizmu, iznimno pozitivne.

Pozadinu priče otkrio je predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, koji je na nogometnom sajmu u Portugalu iznenađujuće najavio promjene: "Ne vjerujem da će se format samog Europskog prvenstva mijenjati," rekao je, potvrdivši da završni turnir ostaje s 24 reprezentacije i klasičnim grupama prije nokaut faze. No, dodao je ključnu rečenicu: "Ipak, kvalifikacije bi mogle izgledati drugačije. Neće biti više utakmica, ali format će biti zanimljiviji. O tome trenutno intenzivno razmišljamo." Ista ideja vrijedi i za europske kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Glavni razlog za promjene leži u činjenici da se u gotovo svakoj kvalifikacijskoj skupini dva najveća favorita gotovo uvijek plasiraju na završni turnir bez većih problema. Ta predvidljivost smanjuje draž natjecanja i interes publike. Slična situacija bila je i u starom formatu Lige prvaka, zbog čega je UEFA i provela reformu koja se pokazala uspješnom. Navijači, klubovi i TV kuće oduševljeni su nakon premijerne sezone novog formata.

UEFA se nada istom uspjehu i s reprezentativnim nogometom. Zbog toga su se glavni tajnici 55 nacionalnih saveza sastali u Málagi. Na sastanku je odlučeno da će Odbor za natjecanja nacionalnih momčadi osnovati radnu skupinu koja će Izvršnom odboru (ExCo) predložiti konkretne reforme. Naglašeno je da "nema zabranjenih ideja" te da će se otvoreno raspravljati o svim prilikama i rizicima novih modela, uključujući i "švicarski model" koji je predložio jedan od britanskih glavnih tajnika.

Krajem listopada održat će se sjednica Odbora, a prijedlozi će biti predstavljeni Izvršnom odboru UEFA-e 3. prosinca. I članovi odbora, poput potpredsjednika Njemačkog nogometnog saveza (DFB) Hans-Joachima Watzkea, slažu se da su reforme nužne zbog dosadne predvidljivosti sadašnjeg sustava. Bez obzira na to kako će konačna promjena izgledati, iz UEFA-e poručuju da prohodnost za manje nogometne nacije prema završnim turnirima Eura i Svjetskog prvenstva mora ostati zajamčena. To je ključan uvjet kako bi se očuvao sportski duh i pružila prilika svima da sanjaju o nastupu na velikoj pozornici.