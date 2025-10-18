Nogometaši diljem Španjolske danas će na utakmicama nepomično stajati: Evo o čemu se radi

Nogometaši španjolske LaLige održat će simbolične prosvjede na početku većine utakmica ovog vikenda zbog odluke lige da se utakmica između Barcelone i Villarreala u prosincu održi u SAD-u, priopćio je Španjolski nogometni savez (AFE).

Nogometaši Ovieda i Espanyola stajali su mirno u prvih 15 sekundi svog susreta u LaLigi u petak na prvom prosvjedu, zahtijevajući bolju transparentnost i dijalog od vlasti.

Igrači Barcelone i Villarreala, čiji bi timovi trebali igrati u Miamiju 20. prosinca, isključeni su iz inicijative "kako bi se izbjeglo da se prosvjed protumači kao moguća mjera protiv bilo kojeg kluba", objasnio je sindikat igrača.

"S obzirom na stalna odbijanja LaLige i nerealne prijedloge, Španjolski nogometni savez kategorički odbacuje projekt koji nema odobrenje glavnih protagonista našeg sporta", priopćio je AFE u petak.

LaLiga je ranije ovog mjeseca potvrdila da će se gostujuća utakmica Barce protiv Villarreala održati u Miamiju, nakon što je dobila odobrenje UEFA-e.

Real Madrid se u kolovozu usprotivio odluci, rekavši da bi ona mogla potkopati konkurentsku ravnotežu nogometa.

Predsjednik Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) Rafael Louzan u četvrtak je branio odluku o premještanju utakmice, nazivajući je "nagradom za navijače".

AFE je rekao da želi da vlasti lige podijele informacije, analiziraju "iznimne karakteristike projekta" i riješe potrebe i brige igrača.