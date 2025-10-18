Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TIHI PROSVJED

Nogometaši diljem Španjolske danas će na utakmicama nepomično stajati: Evo o čemu se radi

LaLiga - Real Oviedo v Real Madrid
PANKRA NIETO/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
18.10.2025.
u 15:25

LaLiga je ranije ovog mjeseca potvrdila da će se gostujuća utakmica Barce protiv Villarreala održati u Miamiju, nakon što je dobila odobrenje UEFA-e

Nogometaši španjolske LaLige održat će simbolične prosvjede na početku većine utakmica ovog vikenda zbog odluke lige da se utakmica između Barcelone i Villarreala u prosincu održi u SAD-u, priopćio je Španjolski nogometni savez (AFE).

Nogometaši Ovieda i Espanyola stajali su mirno u prvih 15 sekundi svog susreta u LaLigi u petak na prvom prosvjedu, zahtijevajući bolju transparentnost i dijalog od vlasti.

Igrači Barcelone i Villarreala, čiji bi timovi trebali igrati u Miamiju 20. prosinca, isključeni su iz inicijative "kako bi se izbjeglo da se prosvjed protumači kao moguća mjera protiv bilo kojeg kluba", objasnio je sindikat igrača.

"S obzirom na stalna odbijanja LaLige i nerealne prijedloge, Španjolski nogometni savez kategorički odbacuje projekt koji nema odobrenje glavnih protagonista našeg sporta", priopćio je AFE u petak.

LaLiga je ranije ovog mjeseca potvrdila da će se gostujuća utakmica Barce protiv Villarreala održati u Miamiju, nakon što je dobila odobrenje UEFA-e.

VEZANI ČLANCI: 

Real Madrid se u kolovozu usprotivio odluci, rekavši da bi ona mogla potkopati konkurentsku ravnotežu nogometa.

Predsjednik Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) Rafael Louzan u četvrtak je branio odluku o premještanju utakmice, nazivajući je "nagradom za navijače".

AFE je rekao da želi da vlasti lige podijele informacije, analiziraju "iznimne karakteristike projekta" i riješe potrebe i brige igrača.

Ključne riječi
nogometaši prosvjed LaLiga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još