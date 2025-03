Noćna objava vezana uz Novaka Đokovića šokirala Srbiju, ovome se nisu nadali

Dugo iščekivani četvrtfinalni okršaj između Novaka Đokovića i Sebastiana Korde na ATP turniru iz Masters serije u Miamiju nije se odigrao prema planu u srijedu navečer. Odluka organizatora da zgusnu raspored na glavnom terenu, Stadium Courtu, u kombinaciji s maratonskim mečevima koji su prethodili, dovela je do odgode susreta za četvrtak, a sve zbog novog pravila koje sprječava početak mečeva nakon 23 sata po lokalnom vremenu. Razočarani navijači, koji su satima čekali vrhunac večeri, glasno su izrazili svoje nezadovoljstvo. Nezadovoljni su bili i brojni navijači Novaka Đokovića pred malim ekranima koji su do sitnih jutarnjih sati čekali da bi zaigrao.

Problemi s rasporedom započeli su još u utorak, kada je kiša prekinula igru na otprilike četiri sata. To je prisililo organizatore da prebace meč između Alexandera Zvereva i Arthura Filsa s utorka navečer na srijedu poslijepodne. Međutim, početak dnevnog programa u srijedu nije pomaknut ranije od 13 sati, a na glavnom terenu bilo je predviđeno čak pet mečeva. Nakon što je Iga Swiatek izgubila od Alexandre Eale u dva seta, uslijedila su dva iscrpljujuća meča u tri seta. Prvo je Alexander Zverev svladao Arthura Filsa, a potom je Grigor Dimitrov u tie-breaku trećeg seta pobijedio Francisca Cerundola. Ovi dugotrajni dvoboji značajno su pomaknuli početak večernjeg programa. Večernji dio trebao je započeti susretom Emme Raducanu i Jessice Pegule, nakon kojeg su na teren trebali izaći Đoković i Korda. No, i meč između Raducanu i Pegule otišao je u napeti treći set, pri čemu je Amerikanka slavila nakon gotovo dva i pol sata igre (4-6, 7-6(3), 6-2). Meč je završio tek oko 23:30 po lokalnom vremenu.

Kako se večer oduljila, postalo je jasno da Đokovićev i Kordin meč neće moći započeti na vrijeme. Prema pravilima ATP-a i WTA-a, uvedenim prošle godine kako bi se spriječili ekstremno kasni završeci mečeva koji negativno utječu na zdravlje igrača, susreti ne smiju započeti nakon 23:00 po lokalnom vremenu. Pravila nalažu da se mečevi koji nisu započeli do 22:30 moraju premjestiti na drugi teren prije 23:00, ako je to moguće. Ako meč ne započne ni do 23:00, potrebno je posebno odobrenje supervizora, menadžmenta turnira i samih igrača za početak. S obzirom na to da je meč Pegula-Raducanu završio tek oko 23:30, a potencijalni novi meč u tri seta mogao bi potrajati do ranih jutarnjih sati (čak 4 ili 5 ujutro), organizatori su donijeli odluku o odgodi. Kako je jedan komentator izjavio, "jednom je u tenisu prevladao razum".

Odluku o odgodi publici na Hard Rock Stadiumu, koja je brojala oko 13.000 gledatelja, priopćio je Andrew Krasny, službeni spiker turnira. Njegovu objavu dočekali su glasni zvižduci i negodovanje razočaranih navijača koji su cijeli dan čekali nastup svjetskog broja 5. Organizatori su pokušali ublažiti nezadovoljstvo ponudivši svim prisutnima mogućnost kupnje ulaznica za dnevni program u četvrtak po sniženoj cijeni od 10 dolara. Gledatelji su upućeni na QR kodove na velikim ekranima kako bi iskoristili ovu ponudu. Unatoč tome, organizatori su se našli na meti kritika zbog nefleksibilnosti u rasporedu. Bivša tenisačica, a sada komentatorica Coco Vandeweghe, istaknula je za Tennis Channel kako se dio mečeva mogao prebaciti na druge dostupne terene, poput Grandstanda, kada je postalo očito da će doći do kašnjenja, umjesto da se inzistira na odigravanju svih pet mečeva isključivo na Stadium Courtu.

Četvrtfinalni dvoboj između Novaka Đokovića i Sebastiana Korde sada je zakazan za četvrtak, kao treći meč dana na Stadium Courtu. Program počinje u 13:00 po lokalnom vremenu (19:00 po srednjoeuropskom vremenu) susretom između Arthura Filsa i Jakuba Mensika, nakon čega slijedi žensko četvrtfinale između Aryne Sabalenke i Jasmine Paolini. Tek tada će na teren Đoković i Korda, vjerojatno ne prije 17:30 po lokalnom vremenu (23:30 CET).

Pobjednik ovog susreta plasirat će se u polufinale, gdje ga čeka Bugarin Grigor Dimitrov. Đoković u Miamiju lovi svoju sedmu titulu, čime bi izjednačio rekord, ali i jubilarni 100. naslov u karijeri. Mladi Amerikanac Korda, trenutno 25. igrač svijeta, nada se nastavku dobrog niza u Miamiju gdje je već pobijedio Stefanosa Tsitsipasa i Gaela Monfilsa. Međutim, i raspored za četvrtak na glavnom terenu ponovno uključuje pet mečeva, što otvara mogućnost novih kašnjenja, posebice za večernje mečeve između Taylora Fritza i Mattea Berrettinija te polufinale između Jessice Pegule i Alexandre Eale.