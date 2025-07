Noćna drama: Goran Ivanišević i Stefanos Tsitsipas prekinuli suradnju, evo što se dogodilo

Suradnja koja je trebala preporoditi karijeru posrnulog grčkog tenisača Stefanosa Tsitsipasa završila je i prije nego što je pošteno započela. Nakon samo dva mjeseca i dva odigrana turnira, Tsitsipas je objavio da Goran Ivanišević više nije dio njegovog tima. Grk, koji se trenutno nalazi na 29. mjestu ATP ljestvice, vijest je potvrdio putem društvenih mreža biranim riječima. "Rad s Goranom Ivaniševićem bio je kratko, ali intenzivno iskustvo i uistinu vrijedno poglavlje na mom putu. Zahvalan sam na vremenu, trudu i energiji koju je posvetio meni i mom timu. Dok sada slijedimo odvojene puteve, gajim samo poštovanje prema Goranu – ne samo zbog onoga što je postigao u tenisu, već i zbog toga tko je kao osoba. Želim mu sve najbolje u budućnosti", napisao je Tsitsipas, ostavljajući dojam sporazumnog razlaza.

Stefanos Tsitsipas parting ways with Goran Ivanisevic ALREADY is insane behaviour. 😭 pic.twitter.com/JQYMBzHKwU — Scott Barclay (@BarclayCard18) July 23, 2025

Međutim, idilična poruka teško može sakriti stvarne razloge prekida suradnje, koji leže u nedavnim i iznimno oštrim izjavama samog Ivaniševića. Nakon što je Tsitsipas zbog ozljede leđa predao meč prvog kola Wimbledona, hrvatski trener nije štedio riječi. U intervjuu za Sportklub, Ivanišević je javno prozvao svog pulena, dovodeći u pitanje njegovu predanost i profesionalizam. "On kaže da se želi vratiti u vrh, ali ne radi ništa po tom pitanju. Uvijek je 'želim, želim', ali ne vidim nikakav napredak. Bio sam šokiran; nikad u životu nisam vidio nespremnijeg igrača. S ovim koljenom, ja sam tri puta spremniji od njega. To je stvarno loše", brutalno je iskren bio Ivanišević, čije su riječi očito zapečatile sudbinu ove suradnje. Ivanišević je kasnije priznao da su njegove kritike "malo utjecale" na Tsitsipasa, pripisujući to Grkovom "napuhanom egu". No, šteta je već bila učinjena. Iako Tsitsipas nikada nije izravno odgovorio na te prozivke, njegova kasnija izjava za grčke medije dala je naslutiti što misli o Ivaniševićevom pristupu. Naglasio je kako je u njegovom timu "vrlo teško imati diktatore i ljude koji govore negativno", sugerirajući da mu Ivaniševićev stil nije odgovarao. Čini se da je javno poniženje bilo previše za dvostrukog Grand Slam finalista.

Ovaj prekid suradnje samo je posljednji u nizu problema koji su zadesili 26-godišnjeg Grka u turbulentnom razdoblju karijere i privatnog života. Nekadašnji treći igrač svijeta proživljava strmoglavi pad, a kronični problemi s leđima, zbog kojih je i predao meč na Wimbledonu, predstavljaju ozbiljnu prijetnju njegovoj karijeri, što je i sam priznao. Uz sportske nedaće, nedavno je prekinuo i medijski praćenu vezu s tenisačicom Paulom Badosom. Sve to stvara sliku igrača u krizi, boreći se s tijelom, pritiskom i nestabilnošću izvan terena – upravo onim što je Ivanišević detektirao kao ključ problema.

U potrazi za stabilnošću i izlaskom iz krize, Tsitsipas se, prema svemu sudeći, okreće provjerenom rješenju – svom ocu Apostolosu. Upravo je Apostolos vodio njegovu karijeru od samih početaka, no Stefanos ga je prošle godine otpustio s mjesta trenera kako bi, prema vlastitim riječima, "spasio njihov odnos oca i sina". Nedavno je, međutim, priznao da je to bila "velika pogreška" i ispričao se ocu. "Obitelj je uvijek bila tu za mene, u najtežim i najuspješnijim trenucima. Ne želim biti odvojen od njih. Napetosti se mogu ponovno pojaviti, ali odnos koji imam s ocem neću pronaći nigdje drugdje", izjavio je Tsitsipas, najavljujući povratak ocu uoči sjevernoameričke turneje.

Dok je Tsitsipas odlučio krenuti dalje, Ivaniševićev potez da javno kritizira igrača kojeg trenira izazvao je podijeljene reakcije. Ugledni trener Patrick Mouratoglou bio je jasan: "To što je Goran otišao u medije i kritizirao svog igrača nije treniranje." Ivanišević, koji je s Novakom Đokovićem ostvario povijesne uspjehe, a prethodno je vodio i Marina Čilića do US Open titule, poznat je po svom direktnom pristupu. Ipak, čini se da ono što je funkcioniralo s jednima, nije bilo primjenjivo na druge. Njegove kratke epizode s Elenom Rybakinom i sada Tsitsipasom pokazuju da njegov beskompromisni stil ne odgovara igračima u osjetljivoj fazi karijere koji traže podršku, a ne javnu prozivku.