PRIJATELJSKA UTAKMICA

Njemačka u spektaklu svladala Švicarsku: Briljirala zvijezda Liverpoola

28.03.2026.
u 00:04

Dva puta je Švicarska vodila u prvom poluvremenu, ali su se do odmora oba puta igrači Njemačke vraćali iz rezultatskog minusa

Itekako uzbudljivu prijateljsku utakmicu s prekrasnim pogocima odigrali su u Baselu nogometaši Švicarske i Njemačke, a gosti su slavili s 4-3 uz sjajnu predstavu Floriana Wirtza.

Prvo je Ndoye iz 'mrtvog kuta' pogodio za startno švicarsko slavlje, ali je devet minuta kasnije izjednačio Tah na 1-1. Potom je Embolo bio novi švicarski strijelac za domaćih 2-1, ali je u nadoknadi prvog dijela lijepo za 2-2 zabio Gnabry. Obje asistencije za Njemačku je upisao iznimno razigrani ovog petka Wirtz koji je na majstorski način zabljesnuo u 61. minuti.

Mario Pašalić: Vjerujem da ćemo biti fizički i taktički spremni za SP

Posve iskosa, s više od 20 metara, maestralno je Wirtz naciljao suprotni kut te je pogodio za prvo vodstvo Njemačke na susretu. Vratila se Švicarska u 79. minuti. I to je bio lijepi pogodak, Monteiro je žestoko pogodio njemačku mrežu za 3-3, ali sa scene je ovog petka kao posljednji morao otići spomenuti Wirtz. U 85. minuti je postigao novi lucidan pogodak, završni za konačnih 4-3 njegove Njemačke.

Španjolska je u Villarrealu na pogon igrača Real Sociedada Oyarzabala svladala Srbiju s 3-0. Oyarzabal je postigao uvodna dva pogotka na susretu, u 16. i 43. minuti, a priču je zaokružio Munoz koji je u 72. minuti postavio konačnih 3-0.

U Amsterdamu je Nizozemska s 2-1 bila bolja od Norveške. Poveli su gosti u 24. minuti nakon vrlo lijepog pogotka Schjelderupa koji je vagao svog čuvara, a onda je odlično pogodio suprotni kut za 1-0 Norvežana. Izjednačenje je uslijedilo u 35. kada je Van Dijk glavom zabio za 1-1, a preokret je kreiran u 51. minuti pogotkom Reijndersa.

Paragvaj je gostovao u Pireju gdje je pobijedio Grčku 1-0 golom Gomeza, dok su inspiriranu utakmicu odigrali nogometaši Egipta svladavši s 4-0 Saudijsku Arabiju. U prvom poluvremenu su strijelci bili Issa, Trezeguet i Zizo, a sve je zaključeno golom Marmousha u nastavku dvoboja.
