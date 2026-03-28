Njemačka u spektaklu svladala Švicarsku: Briljirala zvijezda Liverpoola

Itekako uzbudljivu prijateljsku utakmicu s prekrasnim pogocima odigrali su u Baselu nogometaši Švicarske i Njemačke, a gosti su slavili s 4-3 uz sjajnu predstavu Floriana Wirtza.

Dva puta je Švicarska vodila u prvom poluvremenu, ali su se do odmora oba puta igrači Njemačke vraćali iz rezultatskog minusa.

Prvo je Ndoye iz 'mrtvog kuta' pogodio za startno švicarsko slavlje, ali je devet minuta kasnije izjednačio Tah na 1-1. Potom je Embolo bio novi švicarski strijelac za domaćih 2-1, ali je u nadoknadi prvog dijela lijepo za 2-2 zabio Gnabry. Obje asistencije za Njemačku je upisao iznimno razigrani ovog petka Wirtz koji je na majstorski način zabljesnuo u 61. minuti.

Mario Pašalić: Vjerujem da ćemo biti fizički i taktički spremni za SP Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posve iskosa, s više od 20 metara, maestralno je Wirtz naciljao suprotni kut te je pogodio za prvo vodstvo Njemačke na susretu. Vratila se Švicarska u 79. minuti. I to je bio lijepi pogodak, Monteiro je žestoko pogodio njemačku mrežu za 3-3, ali sa scene je ovog petka kao posljednji morao otići spomenuti Wirtz. U 85. minuti je postigao novi lucidan pogodak, završni za konačnih 4-3 njegove Njemačke.

Španjolska je u Villarrealu na pogon igrača Real Sociedada Oyarzabala svladala Srbiju s 3-0. Oyarzabal je postigao uvodna dva pogotka na susretu, u 16. i 43. minuti, a priču je zaokružio Munoz koji je u 72. minuti postavio konačnih 3-0.

U Amsterdamu je Nizozemska s 2-1 bila bolja od Norveške. Poveli su gosti u 24. minuti nakon vrlo lijepog pogotka Schjelderupa koji je vagao svog čuvara, a onda je odlično pogodio suprotni kut za 1-0 Norvežana. Izjednačenje je uslijedilo u 35. kada je Van Dijk glavom zabio za 1-1, a preokret je kreiran u 51. minuti pogotkom Reijndersa.

Paragvaj je gostovao u Pireju gdje je pobijedio Grčku 1-0 golom Gomeza, dok su inspiriranu utakmicu odigrali nogometaši Egipta svladavši s 4-0 Saudijsku Arabiju. U prvom poluvremenu su strijelci bili Issa, Trezeguet i Zizo, a sve je zaključeno golom Marmousha u nastavku dvoboja.