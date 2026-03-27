FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
PRIPREMNE ZA MUNDIJAL

Najteži protivnik Hrvatske odigrao jalovu utakmicu i remzirao s Urugvajom

International Friendly - England v Uruguay
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.03.2026.
u 23:07

Bez ikakvih uzbuđenja trajala je utakmica do 71. minute kada je najbolju šansu dotad imao Calvert-Lewin, ali glavom nije pogodio iz idealne situacije

Nogometna reprezentacija Engleske dočekala je na londonskom Wembleyju Urugvaj te je nakon neuvjerljive predstave i prijateljske utakmice s vrlo malo pravih prilika remizirala odigravši 1-1.

Engleska će na skorašnjem Svjetskom prvenstvu biti prvi suparnik Hrvatske u skupini L. Utakmica se u Dallasu igra 17. lipnja.

Engleski izbornik Thomas Tuchel je od prve minute na travnjak poslao prilično razbarušenu momčad bez nekih od glavnih zvijezda. Startali su Trafford, Livramento, Maguire, Tomori, Spence, Garner, Henderson, Foden, Madueke, Rashford i Solanke.

Mario Pašalić: Vjerujem da ćemo biti fizički i taktički spremni za SP

Cijelo prvo poluvrijeme prošlo je u dominaciji Engleske, ali bila je to nekonkretna dominacija domaćina koji je kružio oko žestoke i organizirane urugvajske obrane, a opasnost se mogla roditi jedino nakon prekida ili poslije brojnih ubacivanja.

Dobro poznata čvrsta urugvajska reprezentacija ovaj je dvoboj ponekad shvatila i izvan prijateljskih okvira pa Urugvajci nisu štedjeli sebe, ali niti suparnika. U sporom ritmu i bez pravih prilika prošlo je cijelo prvo poluvrijeme, a ništa bitno drugačiji nije bio niti nastavak dvoboja.

Bez ikakvih uzbuđenja trajala je utakmica do 71. minute kada je najbolju šansu dotad imao Calvert-Lewin, ali glavom nije pogodio iz idealne situacije. Deset minuta kasnije napokon je postignut i pogodak. Nakon kornera kojeg je izveo Palmer lopta je kroz gužvu igrača došla do Bena Whitea koji je iz blizine bio strijelac za 1-0.

Utakmica se posve zaoštrila u završnici, a Urugvaj je šansu za izjednačenje dobio u nadoknadi. Start strijelca Whitea na Vinasu je okarakteriziran kao jedanaesterac, a Valverde je pogodio za konačnih 1-1.

Ranije su u petak nogometne reprezentacije Austrije i Gane, koja je suparnik Hrvatskoj u skupini L na ovogodišnjem SP-u, odigrale u Beču prijateljski dvoboj, a pobijedila je Austrija s uvjerljivih 5-1.

U izjednačenom prvom poluvremenu jedini je pogodak postigao Sabitzer s bijele točke u 12. minuti. Sabitzer je bio u krupnom planu i kod drugog pogotka u 51. minuti. Lijepo je asistirao Gregortischu koji je pogodio praznu mrežu za 2-0. Razigrala se potom Austrija te je brzo nakon toga zabila i treći pogodak. Nakon kornera je glavom u 59. za 3-0 pogodio Posch.

U 77. minuti je Gana došla do počasnog pogotka, a odlično je zabio Jordan Ayew, iskosa u suprotne rašlje, dok je nekoliko minuta kasnije Austrija postigla i svoj četvrti gol. Proradila je tada veza dortmundske Borussije, opet je asistent bio Sabitzer, a strijelac Chukwuemeka. Nije tu bio kraj, već je u nadoknadi odličan pogodak s više od 20 metara, za konačnih 5-1, dao Seiwald.

Gana je jedan od tri suparnika Hrvatskoj u skupini na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska i Gana će igrati u posljednjem, trećem kolu natjecanja po skupinama, a taj se dvoboj igra 27. lipnja u Philadelphiji.

U petak je aktivna bila i Panama, još jedan suparnik Hrvatske na SP-u. Panama je gostovala u Durbanu kod Južne Afrike, također sudionika Svjetskog prvenstva, a utakmica je završila bez pobjednika 1-1.

Panama je povela u 23. minuti kada je domaću mrežu naciljao Barcenas. Do početka drugog dijela Panama je vodila, a onda je u 48. minuti Appollis bio strijelac za konačnih 1-1. Protiv Paname hrvatski nogometaši će igrati u drugom kolu skupine L, 24. lipnja u Torontu.

Urugvaj hrvatska nogometna reprezentacija Engleska nogometna reprezentacija

