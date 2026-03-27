REPREZENTACIJA

Livaković: 'Sustav s trojicom je dobro funkcionirao, a sretni smo što imamo Luku'

Soccer: International Men's Friendly-Croatia at Colombia
Travis Register/REUTERS
Hina
27.03.2026.
u 22:42

Livakoviću je drago što Hrvatska ima provjere s južnoameričkim reprezentacijama, budući da najčešće igra s europskima

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković smatra da je linija ispred njega s tri braniča dobro funkcionirala protiv Kolumbije u „velikoj pobjedi“ od 2-1.

„Nakon pobjede je uvijek lijep osjećaj. Bilo je jako puno njihovih navijača i to je bila još jedna dodatna draž“, izjavio je 31-godišnji Livaković u obraćanju medijima u petak uoči treninga reprezentacije.

Hrvatska je večer ranije svladala Kolumbiju u američkom gradu Orlandu u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.

Mario Pašalić: Vjerujem da ćemo biti fizički i taktički spremni za SP

„Igrali smo protiv odlične reprezentacije koja je u kvalifikacijama pobijedila i Brazil i Argentinu, tako da je to stvarno velika pobjeda za nas“, rekao je vratar sa 72 nastupa za nacionalnu vrstu.

Izbornik Zlatko Dalić je ispred njega postavio tri braniča - Martina Erlića, Luku Vuškovića i Marina Pongračića – čime je odustao od dosadašnje igre s četvoricom u zadnjoj liniji.

„Mislim da smo odigrali dobru i zrelu utakmicu, dobro je funkcioniralo s trojicom u liniji“, rekao je. „A što se tiče Luke, s 19 godina igrati tako zrelo i toliko već vrijediti na tržištu... Sretni smo što ga imamo“, dodao je o strijelcu izjednačujućeg pogotka.

Livaković je ove zime napustio katalonsku Gironu, gdje nije upisao niti jedan nastup u španjolskom prvenstvu, te se vratio u zagrebački Dinamo.

„Naravno da puno znači kada si na terenu, drukčije je kada svaki vikend igraš, tako da je lakše čitati i situacije na utakmici. Sada je sve super“, poručio je.

Livaković je na stadionu Camping World, pred oko 40.000 gledatelja, primio gol već u drugoj minuti kada se lopta nesretno odbila od Ivana Perišića za vodstvo Kolumbije.

„Išao je s najboljom namjerom, kao što uvijek ide. Puno toga on spriječi u akcijama koje se možda manje vide. Perišić nam baš puno znači“, rekao je o 37-godišnjem dokapetanu reprezentacije.

Na pitanje o čemu vratar razmišlja kada u tako ranoj fazi utakmice primi gol, odgovorio je: „O tome kako se što prije vratiti“.

Hrvatska će za četiri dana na istom stadionu odmjeriti i snage s Brazilom, kojeg je prije četiri godine izbacila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret završio 1-1.

„To je bila puno bitnija utakmica, jer ipak je bila riječ o četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, ali bitna je i ova koja dolazi. Svaka je za reprezentaciju bitna. Sigurno će opet biti lijepa atmosfera, idemo dati sve od sebe i izvući što bolji rezultat“, rekao je.

Livakoviću je drago što Hrvatska ima provjere s južnoameričkim reprezentacijama, budući da najčešće igra s europskima.

„Sigurno je jako korisno. Navikli smo u Ligi nacija igrati s jakim reprezentacijama, a znači nam puno i osjetiti taj njihov drukčiji stil. Mislim da smo i jučer i prije pokazali da se možemo nositi s njime“, zaključio je.

Luka Vušković Dominik Livaković hrvatska nogometna reprezentacija

