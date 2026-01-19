Tko je bio Mladen Bartolović? Najviše ga pamte po 'ringišpilu' Mikiću

Mladen Bartolović rođen je 10. travnja 1977. godine u Zavidovićima (BiH). Legenda je vinkovačke Cibalije, njezin najbolji strijelac u Hrvatskoj ligi sa 46 pogodaka u 185 nastupa, premda je karijeru u Hrvatskoj nogometnoj ligi počeo u sisačkoj Segesti u sezoni 1996./1997.

Mladen se mogao pohvaliti kako je u karijeri nastupao i za dva najveća hrvatska kluba. U Dinamu je u sezoni 2003./2004. skupio 34 nastupa i postigao četiri pogotka, a u Hajduku od 2006. do 2009. godine ima 91 nastup i 18 pogodaka. S Dinamom je, pod vodstvom trenera Nikole Jurčevića, 2004. godine osvojio Hrvatski kup, nastupivši u uzvratnoj utakmici finala (0:0) s Varteksom u Zagrebu. Za Dinamo ima pet europskih nastupa zaigravši u jesen 2003. protiv Maribora, te u obje utakmice s kijevskim Dinamom i Dniprom. Za Hajduk ima šest europskih nastupa u ljeto 2007. i 2008. godine. S bijelima je iz Europe ispadao od Sampdorije i Deportiva.

Mladen Bartolović u Prvoj HNL postigao je ukupno 90 pogodaka, ali potez po kojemu će ga se najviše pamtiti 'ringišpil' je kojega je u dresu Hajduka u derbiju s Dinamom u Maksimiru (21. rujna 2008., 2:0 za bijele) priuštio dinamovcu Mihaelu Mikiću.

Mladen Bartolović u Hrvatskoj ligi još je igrao za Zagreb od 2006. do 2009. godine, a imao je i dva inozemna angažmana. U sezoni 2000./2001. bio je igrač njemačkog Saarbrückena, a u sezoni 2009./2010. nosio je dres iranskoga Foolada iz Ahvaza.

Bio je i reprezentativac BiH, za koju je nastupio 17 puta, bez postignutog pogotka. Okušao se i kao trener, najprije u Bedemu iz Ivankova, a onda i u Cibaliji od 2016. do 2018. godine.