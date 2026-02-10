Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Tena Hadžić

Hrvatica koja danas kreće na ZOI: Uvjeti nisu baš najpovoljniji

Winter Olympics 2026
Michael Kappeler/DPA
Autor
Damir Mrvec
10.02.2026.
u 08:25

– Još sam pod dojmom svečanog otvaranja. Bila sam i na ceremoniji otvaranja u Pekingu, ali tamo je zbog pandemije stadion bio prazan. Utrka na 500 metara moja je glavna disciplina i dat ću sve od sebe da ostvarim što bolji rezultat – rekla je Valentina Aščić

Danas na tri lokacije započinju nastupi hrvatskih sportaša i sportašica na Zimskim olimpijskim igrama. U Milanu će svoj prvi nastup imati Valentina Aščić, nositeljica hrvatske zastave na svečanom otvaranju. Natjecat će se u kvalifikacijama brzog klizanja na kratkoj stazi na 500 metara. Valentina već ima olimpijsko iskustvo jer je nastupila na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu prije četiri godine.

– Još sam pod dojmom svečanog otvaranja. Bila sam i na ceremoniji otvaranja u Pekingu, ali tamo je zbog pandemije stadion bio prazan. Utrka na 500 metara moja je glavna disciplina i dat ću sve od sebe da ostvarim što bolji rezultat – rekla je Valentina.

U Anterselvi će danas u pojedinačnoj utrci na 20 kilometara nastupiti dvojica hrvatskih biatlonaca – Matija Legović i Krešimir Crnković.

– Ne postavljam si posebne ciljeve, nego idem napraviti najbolje što mogu. Kako je rekao moj trener za gađanje, idem pobijediti samoga sebe i ostvariti što bolji rezultat. Ako dobro pucam i dobro odskijam, sve je moguće, ali nikad ne znaš. U individualnoj utrci, uz dobro gađanje, čak i s nešto slabijim trčanjem moguće je ostvariti plasman među deset ili dvadeset najboljih, naravno, ovisno i o rezultatima drugih. Što se tiče strelišta, puno ovisi o nadmorskoj visini i količini kisika, zatim o prilazu – je li ravan ili uzbrdica. Ovdje su uvjeti gotovo savršeni – ravnica, mete su u sjeni, dok je okolni prostor osunčan – rekao je Legović.

Skijaško trčanje održava se u Teseru, gdje će danas nastupiti Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender u disciplini sprint.

– Uvjeti nisu baš najpovoljniji jer je toplo, a snijeg je vrlo mekan. Očekujem rekordan broj prijava za sprint, a bila bih zadovoljna plasmanom oko 40. mjesta. To bih odmah potpisala. Na ovoj stazi nastupali smo i prošle godine na Otvorenom prvenstvu Italije – rekla je Tena. 
Ključne riječi
ZOI 2026. Valentina Aščić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-08/PXL_REU_070226_146034273.jpg
Video sadržaj
3
Lindsey Vonn

Nikad se više neće roditi skijašica koja je spremna na toliko boli i rizika: Ima karijeru za filmsku priču

Ono što je oduvijek, a posebno u poznijim godinama bila njezina posebnost, jest njezin ekstreman prag boli. O tome su liječnici više puta javno govorili. Nije se Vonn samo jednom natjecala s napuknutim kostima ili poderanim ligamentima, a u nekoliko je navrata čak i u takvim stanjima pobjeđivala. Najluđe je u cijeloj priči to da Vonn nije gledala bol kroz emocionalnu prizmu, već ju je analizirala. Analizirala je koliko boli točno može izdržati i to je, kao i strah, tretirala kao podatak

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!