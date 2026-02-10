Hrvatica koja danas kreće na ZOI: Uvjeti nisu baš najpovoljniji

Danas na tri lokacije započinju nastupi hrvatskih sportaša i sportašica na Zimskim olimpijskim igrama. U Milanu će svoj prvi nastup imati Valentina Aščić, nositeljica hrvatske zastave na svečanom otvaranju. Natjecat će se u kvalifikacijama brzog klizanja na kratkoj stazi na 500 metara. Valentina već ima olimpijsko iskustvo jer je nastupila na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu prije četiri godine.

– Još sam pod dojmom svečanog otvaranja. Bila sam i na ceremoniji otvaranja u Pekingu, ali tamo je zbog pandemije stadion bio prazan. Utrka na 500 metara moja je glavna disciplina i dat ću sve od sebe da ostvarim što bolji rezultat – rekla je Valentina.

U Anterselvi će danas u pojedinačnoj utrci na 20 kilometara nastupiti dvojica hrvatskih biatlonaca – Matija Legović i Krešimir Crnković.

– Ne postavljam si posebne ciljeve, nego idem napraviti najbolje što mogu. Kako je rekao moj trener za gađanje, idem pobijediti samoga sebe i ostvariti što bolji rezultat. Ako dobro pucam i dobro odskijam, sve je moguće, ali nikad ne znaš. U individualnoj utrci, uz dobro gađanje, čak i s nešto slabijim trčanjem moguće je ostvariti plasman među deset ili dvadeset najboljih, naravno, ovisno i o rezultatima drugih. Što se tiče strelišta, puno ovisi o nadmorskoj visini i količini kisika, zatim o prilazu – je li ravan ili uzbrdica. Ovdje su uvjeti gotovo savršeni – ravnica, mete su u sjeni, dok je okolni prostor osunčan – rekao je Legović.

Skijaško trčanje održava se u Teseru, gdje će danas nastupiti Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender u disciplini sprint.

– Uvjeti nisu baš najpovoljniji jer je toplo, a snijeg je vrlo mekan. Očekujem rekordan broj prijava za sprint, a bila bih zadovoljna plasmanom oko 40. mjesta. To bih odmah potpisala. Na ovoj stazi nastupali smo i prošle godine na Otvorenom prvenstvu Italije – rekla je Tena.