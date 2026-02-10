Slavni youtuber Jake Paul se rasplakao kad mu je zaručnica osvojila olimpijsko zlato

Bilo je neobično vidjeti Jakea Paula kako cmizdri. Ne, nisu to bile suze nakon izgubljenog prosinačkog boksačkog meča od Anthonyja Joshue već vrlo svježe suze radosnice zabilježene na Zimskim olimpijskim igrama. Jer, heroj današnje mladeži iz virtualnog svijeta osjetio je emociju iz stvarnog svijeta koja dolazi iz snage olimpijskog ugođaja.

A slavni youtuber rasplakao se nakon što je njegova nizozemska zaručnica Jutta Leerdam (27) osvojila olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara. Leerdam je uknjižila i novi olimpijski rekord a sve to njen zaručnik proslavio je grleći se s Juttinom majkom Monique i vlastitom majkom Pam s kojima je pratio tu uzbudljivu utrku.

- Upravo smo svjedočili jednom od najvažnijih sportskih trenutaka ikada. Riječi ne mogu opisati koliko se ponosim tobom - bila je prva Paulova reakcija na njegovu X profilu no to nije bilo sve:

- Jutttttaaaaaaa. Ne mogu prestati plakati. Uspjela si, ljubavi moja. Olimpijsko zlato. Bog je velik ali i ti si velika.

Svoje emocije Paul je poslije objasnio da je njegov vrlo emotivni doživljaj predstavljao godine svjedočenja borbama s ozljedama ali i pritiska velikih očekivanja u nizozemskoj sportskoj javnosti.

- Čovječe, riječi ovo ne mogu opisati. Ovo je najjači osjećaj kojem sam ikad svjedočio jer je uslijedio nakon enormne količine rada. Oko 99,9 posto ljudi to nikad neće razumjeti. A ona je to uspjela, pod najvećom količinom pritiska ikad - napisao je Paul ne suzdržavajući se da u izražavanju svojeg oduševljenja ode u svojevrsnu krajnost.







