Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Suze radosnice

Slavni youtuber Jake Paul se rasplakao kad mu je zaručnica osvojila olimpijsko zlato

Foto: Privatni album
1/4
Autor
Dražen Brajdić
10.02.2026.
u 10:54

Zlatnu utrku svoje nizozemske zaručnice Jutte Leerdam (27), Jake Paul je pratio s majkom od svoje zaručnice (Monique) ali i svojom majkom (Pam) s kojima je podijelio svoje oduševljenje

Bilo je neobično vidjeti Jakea Paula kako cmizdri. Ne, nisu to bile suze nakon izgubljenog prosinačkog boksačkog meča od Anthonyja Joshue već vrlo svježe suze radosnice zabilježene na Zimskim olimpijskim igrama. Jer, heroj današnje mladeži iz virtualnog svijeta osjetio je emociju iz stvarnog svijeta koja dolazi iz snage olimpijskog ugođaja. 

A slavni youtuber rasplakao se nakon što je njegova nizozemska zaručnica Jutta Leerdam (27) osvojila olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara. Leerdam je uknjižila i novi olimpijski rekord a sve to njen zaručnik proslavio je grleći se s Juttinom majkom Monique i vlastitom majkom Pam s kojima je pratio tu uzbudljivu utrku.

- Upravo smo svjedočili jednom od najvažnijih sportskih trenutaka ikada. Riječi ne mogu opisati koliko se ponosim tobom - bila je prva Paulova reakcija na njegovu X profilu no to nije bilo sve:

- Jutttttaaaaaaa. Ne mogu prestati plakati. Uspjela si, ljubavi moja. Olimpijsko zlato. Bog je velik ali i ti si velika.

Svoje emocije Paul je poslije objasnio da je njegov vrlo emotivni doživljaj predstavljao godine svjedočenja borbama s ozljedama ali i pritiska velikih očekivanja u nizozemskoj sportskoj javnosti.

- Čovječe, riječi ovo ne mogu opisati. Ovo je najjači osjećaj kojem sam ikad svjedočio jer je uslijedio nakon enormne količine rada. Oko 99,9 posto ljudi to nikad neće razumjeti. A ona je to uspjela, pod najvećom količinom pritiska ikad - napisao je Paul ne suzdržavajući se da u izražavanju svojeg oduševljenja ode u svojevrsnu krajnost.

 


 


 

Ključne riječi
Jutta Leerdam Brzo klizanje Jake Paul Zimske olimpijske igre

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!