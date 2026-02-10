Organizatori pronašli rješenje za najveći skandal zimskih olimpijskih igara: Evo što će napraviti

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini objavili su kako su pronašli rješenje za slomljene medalje na koje su se žalili sportaši, a oni koji su dobili oštećene primjerke moći će ih dati na popravak.

"Izvedena je ciljana istraga i pronađeno je rješenje. Milano Cortina 2026 potvrđuje svoju predanost tomu da osigura kako medalje, koje simboliziraju najveće dostignuće u karijeri jednog sportaša, zadovoljavaju kvalitativne standarde i povećenost detaljima", kazao je direktor sektora komunikacija ZOI Luca Casassa.

Organizatori su istragu proveli s Talijanskom državnom kovnicom novca, koja je bila zadužena za izradu medalja, te se došlo do zaključka kako je samo limitirani broj odličja s greškom makar nije specificirano o kakvoj je greški riječ.

Zlatne medalje s ovogodišnjih ZOI teže 500 grama, od čega je šest grama zlata. Istu težinu imaju i srebrna odličja, dok su brončana nešto lakša i teže 420 grama.