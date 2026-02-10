Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROVEDENA ISTRAGA

Organizatori pronašli rješenje za najveći skandal zimskih olimpijskih igara: Evo što će napraviti

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Freestyle Skiing
JOYCE ZHOU/REUTERS
VL
Autor
Hina
10.02.2026.
u 18:50

Organizatori su istragu proveli s Talijanskom državnom kovnicom novca, koja je bila zadužena za izradu medalja, te se došlo do zaključka kako je samo limitirani broj odličja s greškom makar nije specificirano o kakvoj je greški riječ

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini objavili su kako su pronašli rješenje za slomljene medalje na koje su se žalili sportaši, a oni koji su dobili oštećene primjerke moći će ih dati na popravak. 

"Izvedena je ciljana istraga i pronađeno je rješenje. Milano Cortina 2026 potvrđuje svoju predanost tomu da osigura kako medalje, koje simboliziraju najveće dostignuće u karijeri jednog sportaša, zadovoljavaju kvalitativne standarde i povećenost detaljima", kazao je direktor sektora komunikacija ZOI Luca Casassa.

Organizatori su istragu proveli s Talijanskom državnom kovnicom novca, koja je bila zadužena za izradu medalja, te se došlo do zaključka kako je samo limitirani broj odličja s greškom makar nije specificirano o kakvoj je greški riječ.

Zlatne medalje s ovogodišnjih ZOI teže 500 grama, od čega je šest grama zlata. Istu težinu imaju i srebrna odličja, dok su brončana nešto lakša i teže 420 grama. 

Nešto jezivo prošlo je neprimijećeno nakon teškog pada Lindsey Vonn, to je za naježiti se
Ključne riječi
medalje ZOI 2026. ZOI

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!