Raimundu zlato na maloj skakaonici, Prevc šesti

Nijemac Philipp Raimund (25) osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u skijaškim skokovima na maloj skakaonici na ZOI u Predazzu.

Raimund, kojemu su najbolji plasmani u Svjetskom kupu dva druga mjesta, postao je iznenađujući osvajač zlata u iznimno zanimljivom natjecanju na maloj skakaonici koje je donijelo pregršt iznenađenja. On je vodio nakon prve serije sa skokom od 102.0 metra koji mu je donio 135.6 bodova, a onda je u drugoj seriji uspio izdržati pritisak kada je ostao zadnji na zaletištu te doskočio na 106.5 metara što mu je donijelo novih 138.5 bodova, odnosno ukupno 274.1.

Srebrnu medalju osvojio je mladi Poljak Kacper Tomasiak (19), samo 20 dana nakon što je napunio 19 godina. Tomasiak je nakon prve serije bio četvrti sa skokom od 103.0 metra, a onda je u drugoj seriji bio još bolji te sa 107.0 metara stigao do fantastičnog rezultata od ukupno 207.7 bodova. Tomasiak je tek početkom ove sezone uvršten u poljsku A reprezentaciju te je debitirao u Svjetskom kupu, a najbolji plasmani na toj razini su mu dva peta mjesta.

Brončanu medalju osvojili su Švicarac Gregor Deschwanden (34) i Japanac Ren Nikaido (24) sa po 266.0 bodova, Desschawnder je ostvario skokove od 106.0m i 107.0m, a Nikaido 101.0m i 106.5m.

Veliki favorit uoči natjecanja, Slovenac Domen Prevc, uvjerljivo vodeći u Svjetskom kupu, završio je na šesto mjestu sa 261.8 bodova, po njega je koban bio lošiji nastup u prvoj seriji nakon koje je bio osmi, dok je branitelj naslova iz Pekinga otprije četiri godine i drugi u redoslijedu ovosezonskog Svjetskog kupa Japanac Ryoyu Kobayashi završio na osmom mjestu sa 260.6 bodova.