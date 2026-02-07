Koga posebno gledati na ZOI? Izvanzemaljac Ilija, leteći brat i sestra Prevc...

Jedna od najvećih zvijezda svakako je Mikaela Shiffrin (30), apsolutna rekorderka Svjetskog kupa (108 pobjeda), koja ima “samo” dva olimpijska zlata i jedno srebro jer na prošlim Igrama nije završila ni slalomsku ni veleslalomsku utrku. Za skijašicu koju neki već sada smatraju najvećom svih vremena to je manji medaljaški “plijen” no što bi čovjek očekivao naći u njenoj biografiji. No Mika zato ima čak 15 medalja sa svjetskih prvenstava, čak osam naslova svjetske prvakinje, pa je za očekivati njen juriš na novo olimpijsko odličje. A njemu se potajno nadao i njen zaručnik, Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde, no on se ipak nije uspio na vrijeme oporaviti od pet operacija kojima je bio podvrgnut pa je ipak otkazao nastup na olimpijskim stazama u Bormiju, na slavnom Stelviju. A ondje bi mogao dominirati Marco Odermatt, najbolji skijaš današnjice s izgledima za medalje u čak tri discipline – veleslalomu, superveleslalomu i spustu – u kojima je bio i svjetski prvak.

Njemu se nada 41-godišnja Amerikanka Lindsey Vonn, koja se reaktivirala nakon petogodišnje mirovine i postala najstarijom skijašicom koja je pobijedila u Svjetskom kupu. No samo pet dana prije treninga ženskog olimpijskog spusta četverostruka ukupna pobjednica Svjetskog kupa objavila je da ima rupturu prednje križne sveze. Premda je nakon pada u Crans Montani helikopterom prebačena u bolnicu, Vonn je najavila da će nastupiti na svojim petim Igrama koliko god je to stajalo. A ako bi kojim slučajem završila na postolju, lijepa Lindsey prestigla bi Bodea Millera za 100 dana i postala bi najstarija alpska skijašica koja je osvojila olimpijsko odličje. No nije to ni približno toliko emotivna priča koliko je ona koju u duši nosi 24-godišnji američki umjetnički klizač Maxim Naumov. Naime, riječ je o sinu tragično stradalih svjetskih prvaka, tada pod ruskom zastavom, iz 1994. godine, Vadima Naumova i Jevgenije Šiškine, koji su prošle godine izgubili život u padu zrakoplova na području američkoga glavnoga grada.

U natjecateljskom smislu veća je faca njegov tri godine mlađi sunarodnjak i “izvanzemaljac” Ilia Malinin, također ruskog podrijetla (roditelji su mu Tatjana Malinina i Roman Skornjakov), koji slovi za jedinog klizača kojem je pošlo za rukom izvesti četverostruki aksel. A kao netko tko ruši zakone fizike, ujedno i aktualni svjetski prvak, on je top favorit za zlato. Nakon Igara u Pekingu u svijetu umjetničkog klizanja nametnula se Japanka Kaori Sakamoto, prva klizačica koja je triput zaredom bila svjetskom prvakinjom još od Peggy Fleming i 60-ih godina prošlog stoljeća. Klizanjem, ali onim trkačkim, bavi se pak Nizozemka Jutta Leerdam, koja će biti pod povećalom mlađe sportske publike iz dva razloga. Jedan je to što je ona bivša svjetska prvakinja, ali i osvajačica srebra na 1000 metara iz Pekinga, a drugi je taj što je u vezi s youtuberom i boksačem Jakeom Paulom, kojeg se može očekivati vidjeti među njenim navijačima.

Priča za sebe je 35-godišnja Talijanka Arianna Fontana, kojoj će ovo biti šeste uzastopne Igre. A na svih pet prethodnih – počevši onima u Torinu, kada je imala samo 15 godina – Arianna je osvajala medalje i ima ih čak 11, među kojima su i dva zlata pa je kao takva izabrana i da bude stjegonoša reprezentacije domaćina.

Još posebnija je pak freestyle skijašica Eileen Gu, Kineskinja, koja je s 18 godina u Pekingu (2022.) osvojila dva zlata (big air, halfpipe) i srebro (slopestyle). Ono što Eileen dodatno čini posebnom jest to da je nosila modne revije u New Yorku, Barceloni, Parizu i Milanu, ali i da je studentica kvantne fizike na američkom Stanford Universityju.

Korejsko ime, ali pod američkom zastavom, nosi Chloe Kim, snowboarderica, koja se nada da će osvojiti i treće olimpijsko zlato zaredom. Prvo je osvojila sa 17 godina u Pjongčangu, a sada se pak nada da će postati prva žena s tri uzastopna zlata u “halfpipeu”. A s obzirom na to da je prva žena koja je izvela okret od 1260 stupnjeva, za vjerovati je da joj još jedno zlato nije nedostižno.

Rekorderskih želja ima i čuveni njemački bobist Francesco Friedrich, koji je u Italiju stigao s naumom da postane prvi muški uzastopni trostruki pobjednik u četverosjedu i dvosjedu. U tome će ga pokušati onemogućiti njegov sunarodnjak Johannes Lochner, koji je sa svojom posadom vodeći u Svjetskom kupu i u svom timu za kočničara ima Thorstena Margisa, čovjeka s kojim je Friedrich osvojio sve svoje prethodne medalje. Ovaj policajac po struci šesnaesterostruki je svjetski prvak te ima i 50 pobjeda u natjecanju Svjetskog kupa.

Među skijašima trkačima najveća zvijezda je 29-godišnji Johannes Hoesflot Klaebo, petnaesterostruki svjetski prvak, koji je u Pjongčangu osvojio tri zlata, a u Pekingu dva zlata, srebro i broncu. Moćni je Norvežanin peterostruki ukupni pobjednik Svjetskog kupa u čijim utrkama ima čak 135 uspinjanja na postolje.

U povijesne knjige već je ušla Čehinja Ester Ledecka kada je 2018. na istim Igrama osvojila zlato u dva različita sporta – u alpskom skijanju (superveleslalom) i daskanju na snijegu (paralelni veleslalom). Ester će to pokušati i ovom prilikom.

Spremni za ulazak u anale su i sestra i brat Prevc. Naime, Nika i Domen vodeći su skijaši skakači u Svjetskom kupu i na ZOI stižu kao favoriti za zlato. Nika je aktualna svjetska prvakinja na srednjoj i velikoj skakaonici, a Domen je posljednji pobjednik turneje Četiri skakaonice, svjetski prvak, svjetski rekorder (254,5 metara) i vodeći u Svjetskom kupu. U svakom slučaju, Slovenija se na ovim Igrama ima čemu nadati.