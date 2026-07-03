Legendarni MMA borac i prezgodna supruga sinoć su navijali za Hrvatsku, obožavatelji su oduševljeni

Hrvatska obala ponovno je privukla jedno veliko ime iz svijeta borilačkih sportova. Legendarni nizozemski MMA borac Alistair Overeem i ovoga ljeta boravi u Hrvatskoj, gdje uživa u odmoru sa suprugom Sophie. Da mu je Jadran već godinama jedno od omiljenih mjesta za predah, pokazao je i najnovijom objavom na društvenim mrežama. Overeem je, naime, objavio fotografiju sa splitske Rive na kojoj on i supruga poziraju u dresovima hrvatske nogometne reprezentacije. Prizor je odmah razveselio njegove hrvatske pratitelje, a dodatno ih je oduševila i poruka koju je uputio uz fotografiju. "Ljeto započinjemo na jednom od mojih najdražih mjesta na svijetu. Idemo, Hrvatska!" napisao je Overeem, pruživši tako podršku hrvatskoj reprezentaciji uoči utakmice Svjetskog prvenstva protiv Portugala.

Objava se vrlo brzo počela širiti među domaćim pratiteljima, koji su u komentarima nizozemskoj borilačkoj legendi poželjeli dobrodošlicu, zahvalili mu na podršci i našalili se na njegov račun. "Alistair, tvoje ime sada je Ante Overemović", "Naš!", "Legenda", "Bravo, prvače!", "Trebamo te da popričaš sa sucem, brate" i "Hvala na podršci, legendo" samo su neki od brojnih komentara.

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Overeemova naklonost Hrvatskoj nije novost. Bivši prvak Strikeforcea, Dreama i K-1 World Grand Prixa već godinama rado dolazi na hrvatsku obalu, a posebno je vezan za Dalmaciju. Upravo je Dubrovnik prošle godine odabrao za jedno od najvažnijih životnih slavlja – vjenčanje sa suprugom Sophie. Njihova svadbena svečanost bila je tematski nadahnuta serijom "Igra prijestolja", čiji su se dijelovi snimali na jugu Hrvatske. Iako se posljednjih godina udaljio od samog vrha MMA scene, Overeem je i dalje dobro poznato i cijenjeno ime u svijetu borilačkih sportova. Često putuje i rado dijeli trenutke iz privatnog života, a najnovija objava još je jednom pokazala da Hrvatska za njega nije tek usputna ljetna destinacija, nego mjesto kojem se rado vraća.