Ništa od Hajduka i Željezničara, slavni klub radi na dovođenju Edina Džeke

Edin Džeko ove se sezone nije baš naigrao u Fiorentini, u Serie A skupio je svega 236 minuta, bez konkretnog učinka, dok je u svim natjecanjima zabio svega dva gola. Uz to, vodio je rasprave s nezadovoljnim navijačima i zbog svega toga izvjesno je da će uskoro napustiti Firencu.

BiH napadač godinama se spominjao u kontekstu Hajduka, Splićani su ga željeli, navijači vodili kampanje za njegov dolazak, a on je dao obećanje da će jednom doći u Hajduk. No, od toga se izgleda odustalo, u Splitu su shvatili da im trenutačno više ne može pomoći, pa se prvi put nakon dugo vremena u prijelaznom roku to više ni ne spominje.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, to ne znači da za napadača koji je u karijeri postigao više od 400 pogodaka nema interesa, ozbiljno je za njega zagrizao njemački velikan Schalke 04. Nekoć slavni klub trenutačno je u drugoj ligi, ali tamo je vodeći i svi vjeruju da će se dogodine ponovno u Gelsenkirchenu igrati Bundesliga. I ne skrivaju to da žele dovesti Edina Džeku, o tome je javno progovorio trener Miron Musić.

- Svi u klubu zajedno radimo na tom poslu. Za to su zaduženi Frank Baumann, Youri Mulder, a sada i Max Lüftl. I ja malo. To je timski rad, ali sve što razgovaramo ostaje interno, kao i u posljednjih sedam mjeseci, rekao je Musić za Sky Sports.

Džeko bi se tako mogao vratiti u Njemačku nakon 15 godina. Igrao je za Wolfsburg od 2007. do 2011. kada je potpisao za Manchester City u transferu vrijednom 36 milijuna eura. Sad bi se, eto, mogao vratiti, a time i ubiti nadu navijačima Željezničara koji su vjerovali da se nakon sastanka čelnika njihova kluba i Džeke u Zagrebu sprema veliki povratak.