'Nisam razočaran što je Jakirović otišao u Dinamo. Mišković zbog navijača Rijeke nije mogao reći istinu'

Umirovljeni vinkovački stručnjak Mile Petković (70) i dalje je jedini trener koji je u istoj sezoni pobijedio Hajduk i Dinamo u svih šest utakmica. Ostvario je to na klupi Zagreba u sezoni 2004./2005., u kojoj je s Dinamom igrao dva puta, budući da su plavi na proljeće igrali Ligu za ostanak, a Zagreb u Ligi za prvaka.

Ovako je kronološki izgledao taj Zagrebov nevjerojatni niz: Hajduk – Zagreb 2:4, Zagreb – Dinamo 2:1, Zagreb – Hajduk 2:0, Dinamo – Zagreb 1:2; Hajduk – Zagreb 0:1, Zagreb – Hajduk 3:2.

Zašto evociramo sezonu 2004./2005.? Zato što je jedan od njezinih najistaknutijih aktera bio Dinamov trener Sergej Jakirović. Uoči njegova trenerskoga debija u grupnoj fazi Europskoga natjecanja, o Jakiroviću govori upravo njegov nekadašnji trener Mile Petković.

Puno dobrih igrača

– Jakirović, Brkljača, Ibričić, Mujdža, Pelaić, Čutura..., to je tada bio moj Zagreb. Puno dobrih igrača – prisjeća se Petković, pa nastavlja, konkretno o Jakiroviću:

– Sergej je bio odličan igrač te generacije, član standardnog trolista odličnih veznjaka: Brkljača zadnji vezni, Jakirović desno, lijevo Ibričić. Jakirović je imao mirnoću, visinu 190 cm, dobar prekid, dobar razigravač koji je davao ton i boju toj momčadi. Kad govorimo o prekidima, Jakirović je bio odličan izvođač prekida, a nema nijednoga igrača na svijetu – od Pelea do Messija – koji nema barem jednu slabu točku. Rekao sam vam da je Sergej bio visok 190 cm, pa sam od njega tražio i da sudjeluje u obrambenim prekidima, dakle skočiti u obrani i pomoći u branjenju vlastitoga gola. Na to mi je on uzvratio: "Treneru, meni su od pionira davali da samo izvodim prekide, nikada nisam volio igrati glavom!"

Kako ste to primili?

– Kazao sam mu: "Standardni si igrač, igraš odlično, ali bit ćeš još bolji 20 posto ako se vratiš u svoj šesnaesterac, pripaziš na suparničkog igrača, školski skočiš i odneseš loptu." Razgovarali smo na tu temu dvadeset minuta te sam ga uvjerio da pristane i na tu zadaću. Zaista mislim da je tada postao još bolji igrač.

Kakvog je Jakirović bio karaktera, je li bio ličnost na koju ste se mogli osloniti? Kontekst pitanja vezan je za njegov naprasni prelazak iz Rijeke u Dinamo.

– Upoznao sam Sergeja, kada je već bio u veteranskoj dobi, sa svojom suprugom Miroslavom. Bio joj je simpatičan, privuklo ju je njegovo ime, Sergej, prisjetila se kako je kao dijete čitala Jesenjina. I kada je čula da je prešao u Dinamo, a nije se s Rijekom dobro razišao, kazala mi je: "E, sad me razočarao!" Mene nije. Čujte, ne znamo mi što se sve događalo tada i ne bih prema Sergeju bio negativan jer ga znam kao korektnoga momka. Momka koji zna komunicirati. A Mišković – vis-a-vis navijača Rijeke – nije mogao reći što je bila prava istina. Jakirović ima svoju priču, Dinamo svoju, ugovor koji je Sergej imao dopuštao je taj prelazak, a sve ostalo je stvar sentimenta svakoga od nas.

Sportski sektor je slabost

Kako gledate na Jakirovićevo dosadašnje djelovanje u Dinamu?

– Sergej se dobro postavio u Dinamu, za koji sam navijao kao dijete, a sada navijam za dobar nogomet. Jakirović dobro radi, a Dinamo ima najveći problem u rukovođenju klubom. Tu se mora decidirano znati tko je sportski direktor, tko vodi sportsku politiku, tko za nju odgovara... Na tom je jedan trener, Bišćan, već "poginuo". Ne može trener "krpati" gdje je klub slab, a taj sportski sektor je najslabija točka. No, i dalje tvrdim kako Dinamo ima najbolji igrački kadar, a dugoročno bi klub mogao trpjeti dok se klupsko vodstvo u potpunosti ne konsolidira.

Kako gledate na posljednje izvedbe vašega prezimenjaka Brune?

– Bruno je odličan igrač, ali on treba biti špica sa zadacima: u defenzivi mi moraš osigurati da suparnički stoperi ne idu naprijed, da budeš što bliže golu..., a to što on ima moć kreacije, to je plus, ali to ne znači da treba doći na Dinamovu polovicu i kreirati igru. Kreirati i doći pred gol, sam sebi centrirati i zabiti gol. Najjednostavnije je sjesti s Brunom, kao što je to učinio Čačić, i reći mu: "Kreiraj ti, ali ti moraš tražiti i dubinu!" Jer on ima tu sposobnost. "A vi, veznjaci, vaše je da donesete loptu Bruni!" Onako kako to čine u reprezentaciji. Bruno ima i vic, robusnost, i realizaciju, a da bi imao još bolju realizaciju – ti moraš biti što bliže golu.

Ima li u Dinamu danas sličnoga igrača Jakiroviću iz vašega vremena?

– Najbliži mu je Baturina. On ima najveće znanje, sposobnost okretanja strane, iako konstitucijski nije sličan Jakiroviću.

Poznati ste kao dugogodišnji navijač reprezentacije. Kako gledate na poziciju vatrenih u kontekstu nadolazeće Uefine sankcije?

– Neko vrijeme nisam išao na reprezentaciju iz privatnih razloga, a sada se spreman sljedeći mjesec u Wales. Naravno da bi mi bilo žao da u Osijeku igramo bez publike, žao zbog Osječana, Slavonaca i svih ljubitelja nogometa jer zahvaljujući vlasnicima Osijeka, taj grad sada ima objekt kakav klub i hrvatski nogomet zaslužuju. Mogu svakoga shvatiti, da se svjetonazorski svi razlikujemo, ali ne mogu shvatiti postupke nekih ljudi koji dolaze na utakmice reprezentacije da bi joj nanosili štetu. I one koji to čine – trebamo ih imenovati. Ali i preko sigurnosnih službi činiti sve da se takve stvari ne događaju, kao što se dogodila svastika na Poljudu. Jednostavno, treba objaviti imena tih prijestupnika i poručiti im: "Vi u našemu dvorištu više niste dobrodošli!" – zaključio je Mile Petković.