Nizozemska legenda: Šutalo je dobro izgledao u vatrenima, a za Ajax kao da je igrao na skijama

Hrvatski nogometaši Josip Šutalo i Borna Sosa našli su se na meti nizozemskih medija poslije neugodnog poraza od Twentea od 3:1. Osim spomenutog dvojca, još jedan Hrvat je stigao u Amsterdam, a radi se o Jakovu Mediću iz njemačkog drugoligaša St. Paulija. Sportski direktor Sven Mislintat također se našao na udaru kritika zbog novih pojačanja.

- Ajax se naviknuo braniti s visoko podignutim linijama i preuzimati inicijativu, no protiv Twentea su se svi povukli. Igrači loše komuniciraju i to se ne može popraviti u jednom tjednu. Svi moraju govoriti engleski jezik. U četvrtak su dobro trenirali, no onda se na utakmici vidjelo da nisu na dovoljno visokoj razini", zabrinuto je Frank De Boer za Ziggo Sport, inače legenda Ajaxa i Oranja.

VEZANI ČLANCI:

- U reprezentaciji Hrvatske se sve činilo u redu. Prije toga je odigrao dobru utakmicu protiv Fortune Sittard (0:0). No sada je izgledao kao da igra na skijama. Donosio je pogrešne odluke i skrivio prvi gol. Međutim, jasno je da on zna igrati nogomet - zaključio je De Boer.