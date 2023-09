Jakirović: Ako osvojimo Konferencijsku ligu, tetovirat ćemo trofej. Jedan Mourinho je to napravio

Dva mjeseca nakon što je protiv Astane otvorio europsku sezonu, Dinamo će u četvrtak na stadionu Maksimir ponovo igrati protiv kazahstanskog prvaka u Konferencijskoj ligi. Tada su to bili ogledi 2. pretkola Lige prvaka, a sada je ispred nas susret 1. kola C skupine Konferencijske lige.

"Modri" su kvalifikacijama Lige prvaka u dvije utakmice pobijedili Astanu s ukupnih 6-0. No, Dinamo je potom u 3. pretkolu ispao od AEK-a, a zatim i u play-offu Europske lige od praške Sparte završivši u najslabijem europskom natjecanju.

Astana je pak nakon poraza od hrvatskog prvaka, izgubila i od Ludogoreca u 3. pretkolu Europske lige, da bi u play-offu Konferencijske lige bila bolja od albanskog Partizanija kojeg vodi Zoran Zekić. Od njihovog posljednjeg ogleda mnogo toga se promijenilo, prvenstveno u Maksimiru. Igor Bišćan više nije trener zagrebačkog kluba, nakon AEK-a je dobio otkaz, a njegovu poziciju preuzeo je Sergej Jakirović. U klubu više nisu niti reprezentativci Dominik Livaković koji je preselio u Fenerbahče, Luka Ivanušec je novi član Feyenoorda, dok je Josip Šutalo prodan u Ajax.

"Ispred nas je prvo kolo i dobro poznati protivnik. Očekujem drugačiju utakmicu, ovoga puta se igra za bodova. Astana će se sigurno željeti pokazati u boljem svjetlu, ali mi želimo pobjedu. Vjerujem da ćemo imati dosta kontinuiranih napada, dosta smo radili na tome i očekujem našu pobjedu," kazao je trener "Modrih" Sergej Jakirović.

Otkrio je i kakva je zdravstena situacija u momčadi.

"Jedini koji je definitivno out je Špikić. Sljedeće tri utakmice neće biti u rosteru. Neće biti niti Kaneka, boli ga rebro, dosta ga to smeta. Tko god sutra dobije priliku očekujem da igra maksimalno, da iskoristi svoju minutažu. Svaka utakmica nam je važna, bit će dvije promjene u sastavu, ali vidjet ćemo do sutra," dodao je.

Strahuje li od mogućeg opuštanja igrača s obzirom na nedavne dvije uvjerljive pobjede.

"Nema straha, znamo da nikoga ne smijemo podcijeniti. Astana nije toliko loša momčad kao što je to izgledalo u prošlim utakmicama. Moramo biti ozbiljni i koncentrirani."

Premda su "Modri" najveći favoriti ove skupine, Jakirović je otkrio kako "ide utakmicu po utakmicu."

"Ne razmišljam tako daleko. Važno je osvojiti prvo mjesto u skupini. Međutim, imam dojam da se podcjenjuje Konferencijska liga. Jedan Jose Mourinho se tetovirao kada je osvojio ovo natjecanje."

Uslijedilo je pitanje hoće li se možda i on tetovirati.

"Jedan trofej sam već tetovirao. Daj Bože da dođe," kazao je Jakirović sa smiješkom.

"Treneri ja ćemo se tetovirati zajedno, dobacio je Josip Mišić koji se također osvrnuo na prvog suparnika u skupini.

"Nema puno tajni, što se tiče njih i nas. Možda smo mi njima veća nepoznanica jer smo ostali bez četiri igrača. Favoriti smo i od prve minute ćemo igrati po tri boda. Vidjet ćemo kako će se oni postaviti, mi ćemo igrati kao i prije. Mi smo favoriti u skupini i nadam se pobjedama u obje utakmice."

Dinamo je visoko po rejtingu klubova koji će ove sezone nastupiti u KL pa se navijači nadaju kako bi "Modri" mogli daleko dogurati.

"Konferencijska liga ima dosta dobrih ekipa, nije lako igrati. Treba u svakoj utakmici biti na maksimumu, pokušati proći skupinu, pa ćemo vidjeti dalje."

Mišić je otkrio i kakva je situacija u svlačionici.

"Energija je odlična, pobjeda u Osijeku nas je napunila samopouzdanjem. Dobri smo, dobro treniramo. Momčad je "gladna" uspjeha," dodao je.