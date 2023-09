Ovako bi Dinamo trebao izgledati protiv Astane. Bit će promjena u obrani, a jedan igrač je sigurno otpao

Dinamo nije ostvario svoje europske želje, prvo je ostao bez prve želje, bez skupine Lige prvaka u susretima s grčkim AEK-om, u kojoj je mislio zaraditi veliki novac. Potom je protiv praške Sparte prokockao i igranje u sve cjenjenijoj Europskoj ligi i sad se valja utješiti u skupini Konferencijske lige. Nju je osigurao već prolaskom drugog pretkola Lige prvaka, osigurao ju je s dvije pobjede protiv Astane.

Plavi osmi favorit za osvajanje

Eto, sudbina je htjela da u tom utješnom europskom natjecanju plavi u skupini, uz češku Viktoriju Plzen i kosovski Ballkani, ponovno nalete na tu istu Astanu. Na prvu bi se reklo kako je to novi lagani zalogaj za plave nakon dviju pobjeda (4:0 u Maksimiru i 2:0 u Kazahstanu). No, trener Dinama Sergej Jakirović ne bi se smio zavarati s te dvije pobjede koje je u srcu ljeta ostvario Igor Bišćan s plavima.

VEZANI ČLANCI:

Prije svega, Dinamo više nema Dominika Livakovića, Josipa Šutala i Luku Ivanušeca, no to je možda i manja briga za Jakirovića jer se s tri pobjede u domaćem prvenstvu pokazalo da plavi i dalje imaju jako dobar kadar igrača. No, upravo te tri pobjede i približavanje samom vrhu ljestvice mogu donijeti opasnost od opuštanja, kao i spomenuta činjenica da je s ukupnih 6:0 maksimirska momčad slavila protiv Astane. Time se plavi ne bi trebali zavaravati, ovo je potpuno nova utakmica i Astana će doći sa željom da popravi dojam iz dviju spomenutih utakmica s plavima, dolazi s ambicijama kakve ima i Dinamo, i ona bi rado prošla skupinu.

Uvjereni smo da će Jakirović poraditi i na tom važnom psihološkom planu, a u momčadi ima "svježe krvi", igrača koji nisu bili u udarnim postavama kad se slavilo nad Astanom u kvalifikacijskim utakmicama. Za plave je jako važno nastaviti dobar rezultatski niz i već u prvom kolu igranja po skupinama istaknuti se kao favorit za prolazak. Nije sporno da su plavi u ovom trenutku najbolja momčad u toj skupini i da se prije početka natjecanja vide u europskom proljeću. Uostalom, po nekim kladionicama Dinamo je osmi favorit za osvajanje ovog natjecanja (ispred su samo Aston Villa, Fenerbahce, Eintracht Frankfurt, Fiorentina, Gent, Lille i Bešiktaš). Takvu uglednu poziciju plavi moraju opravdati već u četvrtak i krenuti s tri boda u početak ovog natjecanja, u kojem se našao prvi put.

VEZANI ČLANCI:

Iako Jakirović tijekom reprezentativne stanke nije na okupu imao cijelu momčad, bez tog značajnog dijela najboljih igrača mogao je dosta toga napraviti, a i reprezentativci su mu se vratili zdravi, što se lijepo moglo vidjeti i na utakmici sa Slavenom Belupom. Otkako je došao u Dinamo, proširio je kadar igrača, sve je više onih koji dobivaju minutažu, a dosad su bili uglavnom na klupi pa i na tribini.

Ima stavova da je Dinamu u ovom trenutku znatno važnije domaće prvenstvo, u kojem se želi obraniti naslov prvaka radi još bogatije Lige prvaka koja će nastupiti u novom formatu sljedeće sezone, od Konferencijske lige. Jasno je da je naslov prvaka prioritet, ali to ne znači da će plavi olako shvatiti Konferencijsku ligu, u kojoj imaju lijepe šanse osvajati bodove, pa i nešto novca iako ne kao u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Imaju priliku osvajati bodove za nacionalni koeficijent i dobrim se rezultatima predstaviti u Europi.

Kako plavi u nedjelju igraju protiv Rudeša, riječ je o utakmici koja se ubraja u one lakše (ne i bezopasne) i ne treba očekivati da će Jakirović za Rudeš čuvati neke igrače, protiv Astane će zacijelo zaigrati s najjačim mogućim sastavom. Nastupiti neće Špikić, koji je osjetio aduktor pa je u susretu sa Slavenom Belupom odigrao samo prvo poluvrijeme. Iako nema Špikića, Jakirović ima dovoljno raspoloživih igrača za tu poziciju. Mahir Emreli dobiva sve veću minutažu i dobro je koristi, Antonio Marin nije igrao puno, kao ni Luka Menalo, ali u toj su svojoj minutaži pokazali da se na njih može računati.

VEZANI ČLANCI:

S najjačim oružjem

Svi spomenuti igrači jako se dobro snalaze ne samo na toj desnoj već i na lijevoj strani iako se u ovom trenutku čini da bi na lijevom krilu mogao i u četvrtak istrčati Gabriel Vidović, koji je sjajno debitirao protiv Koprivničana.

Na vratima plavih nije upitan Ivan Nevistić, pokazao je da je s pravom naslijedio Dominika Livakovića, zaslužio je mir i povjerenje. U zadnjoj liniji moguće su neke promjene; iako je Ristovski desni bek, igrao je jako dobro i na stoperskoj poziciji, pa bude li potrebe, Jakirović na beka može vratiti Moharramija, odmoriti Boška Šutala ili Dinu Perića, a ne treba zaboraviti ni Maura Perkovića, koji još čeka svoju pravu priliku. Tako je zapravo u zadnjoj liniji jedina sigurna pozicija na lijevom beku, koji je rezerviran za Roberta Ljubičića, Jakirović je nastavio ono što su radili Čačić i Bišćan, tog veznjaka vidi kao najbolje rješenje za lijevog beka. Mihajličenko će pričekati ozbiljniji povratak u momčad. Vezni red rezerviran je za Mišića (kojeg neće biti protiv Rudeša zbog kartona), Bulata i Baturinu, vrh napada za sjajnog Brunu Petkovića. Dakle, plavi će napasti Astanu, koju valjda očekivati u defenzivnom bloku, s najjačim oružjima. Šteta što Ademi ne može pomoći, prekasno je došao da bi bio prijavljen za europsku jesen.