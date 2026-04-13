'Za vrijeme Orbána odnosi Mađarske i Hrvatske bili su loši, a mi smo bratski narodi'

- Uspjeli smo, Tisza je pobijedila i to ne malom, nego velikom razlikom. Zajedno smo smijenili Orbanov sistem, zajedno smo oslobodili Mađarsku, vratili smo našu zemlju - poručio je Péter Magyar, oporbeni kandidat za premijera čija je stranka Tisza, prema privremenim rezultatima sinoć oko 23 sata, osvojila dvotrećinsku većinu u novom mađarskom parlamentu.

- U povijesti demokratske Mađarske nijedna stranka nije uživala tako veliku potporu kao Tisza. Zahvalni smo svakom od 3,3 milijuna ljudi koji su glasali za nas. Danas ste izveli čudo, Mađarska je ispisala povijest - dodao je Magyar. Nakon 87,8 posto prebrojanih glasova, Tisza je bila na putu da osvoji 138 mjesta u parlamentu, Fidesz 54 mjesta, a Fideszov krajnje desni partner Naša domovina 7 mjesta. Zabilježena je rekordno visoka izlaznost birača - 77,8 posto. Među njima puno mladih birača koje je Magyar inspirirao i zainteresirao za politiku.

Među oduševljenim mnoštvom Magyarovih pristaša koji su proslavljali pobjedu na obali Dunava nasuprot zgrade Parlamenta, razgovarali smo i s ljudima koji su, čuvši da smo iz Hrvatske, imali za potrebu reći da su odnosi između Mađarske i Hrvatske bili loši za vrijeme Orbanove vladavine, ali da će sada biti sjajni jer smo bratski narodi. Ljudi su ponavljali da ovu pobjedu vide kao povratak Mađarske Europi, odnosno principu lojalne suradnje sa svima u EU. Péter Magyar najavio je da će suradnju četiriju srednjoeuropskih država unutar Višegradske skupine pokušati proširiti tako da V4 obuhvati i Austriju, Sloveniju i Hrvatsku.

Euforija na ulicama Budimpešte Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Izborni rezultati još nisu potpuni, ali su za nas bolni i jasni. Nismo dobili odgovornost i priliku da vladamo. Čestitao sam pobjedničkoj stranci - rekao je premijer Viktor Orban u govoru oko 21.30 sati, nakon što je telefonski razgovarao s pobjednikom Magyarom. - Vrijeme će reći što ti rezultati znače za sudbinu naše zemlje i naroda, koje je dublje ili više značenje, ne znamo. Kako god bude, mi ćemo, kao opozicija, služiti našoj zemlji i mađarskom narodu - dodao je Orban. Vođa oporbe, nakon 16 godina na vlasti, odnosno četiri uzastopna premijerska mandata, ukupno pet ako računamo i onaj od 1998. do 2002. godine. Orban je u svom gubitničkom govoru još dodao kako u danima koji slijede treba “zaliječiti rane, ali onda ponovo počinje posao” jer “nikad, nikad, nikad ne odustajemo”.

“Tu sam da pobijedim, volim pobjeđivati”, poručio je Viktor Orbán u nedjelju rano ujutro, nakon što je glasao na svom biračkom mjestu u Budimpešti. Ako Orban i Fidesz ne budu varali, pobjeda je moja, poručio je njegov izazivač i protukandidat Peter Magyar nakon glasanja na svom biračkom mjestu. Na kraju dana Magyar je bio u pravu.

Čitavog dana i s jedne i s druge strane na društvenim su mrežama bile objavljivane pritužbe o navodnim izbornim neregularnostima kojima se služi druga strana, a mi smo o tom aspektu imali priliku razgovarati i s dvojicom hrvatskih zastupnika u OESS-ovoj promatračkoj misiji na terenu, koji nikakve neregularnosti do trenutka našeg razgovora nisu zabilježili na izbornim mjestima koje su obilazili.

Magyar ide prema pozornici Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prva izvješća pokazuju da je 30-40 posto veća izlaznost nego prije četiri godine. To govori o atmosferi - rekao nam je Mihael Zmajlović (SDP), kojeg smo, zajedno s Nikolom Mažarom (HDZ), zatekli na biračkom mjestu u selu Alsonemeti južno od Budimpešte. - Ovo je naše sedmo biračko mjesto koje obilazimo. Većih pritužbi u odnosu na nepravilnosti nismo vidjeli. Birači su vrlo disciplinirani, mirni, nema tenzija ni povišenih tonova, bez obzira što je kampanja bila s pritiskom. Naša delegacija nije svjedočila ni najmanjem incidentu - kaže Mažar.

Premijer Orbán odgovarao je na pitanja brojnih novinara na biračkom mjestu gdje je glasao, a jedno od pitanja bilo je ono novinare hrvatske RTL Televizije o neruskoj nafti koja uredno dolazi u Mađarsku putem Jadranskog naftovoda (Janaf), unatoč njegovim ranijim tezama o navodnoj nepouzdanosti Janafa. Orban je izbjegao odgovoriti tako što se držao argumenta da to nema veze s državom, nego je sve to u domeni privatnih kompanija.

- Sva trgovina energijom i naftom zapravo se vodi u privatnim kompanijama, morate njih pitati za poslovne detalje… Pitajte poslovne igrače u toj igri. Vidjet ćemo u budućnosti - bilo je sve što je rekao na pokušaje da odgovori hoće li Mađarska više koristiti Janaf umjesto ruskog naftovoda Družba, trenutno onesposobljenog. Jedno od pitanja iz grupe okupljenih novinara bilo je i o njegovim bliskim odnosima sa Srbijom pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem. - Jedna od najvažnijih stvari posljednjeg desetljeća bila je izgraditi bratske odnose sa Srbijom. To dolazi iz srca mađarskih građana. Politika je važna, ali to nije temelj. Želimo imati što je moguće snažnije odnose sa Srbijom jer je Srbija bratska nacija - rekao je Orbán.

Reporteri Večernjeg lista obišli su nekoliko biračkih mjesta u Budimpešti i okolici. U centru Budimpešte, nedaleko od poznate Opere, pronalazimo jedno biračko mjesto, a ispred njega četveročlanu obitelj kako uz osmijeh na licu snima “selfie”. Ovaj trenutak im je poseban iz više razloga, a prvenstveno jer je najmlađa kći danas prvi puta glasala. Vilma ima 18 godina i za života ne pamti da je Mađarskom upravljao netko drugi osim Viktora Orbana.

- Jako sam uzbuđena jer prvi puta osjetim da postoji nada i da je promjena moguća, da je moguće da Orban izgubi - govori Vilma, a članovi obitelji ne skrivaju kako su podržali opciju koja najavljuje promjene. Njezinu mamu Hannu Tzemzo pitamo što je to zbog čega misle da se ovi izbori razlikuju od prethodnih. - Čini se da postoji vrlo snažna, odnosno ujedinjena oporba. To je iznimno važno. Također, iza nje stoji snažan građanski pokret. Ljudi su uložili puno svog slobodnog vremena i ponudili svoju stručnost za različite oporbene inicijative - pojašnjava. Njezin suprug i Vilmin otac Otto Tzemzo ipak je oprezan u ocjeni očekivanja jer, kako ističe, svjestan je da njegova obitelj živi u “balonu” Budimpešte.

- Ne možemo procijeniti kakva je atmosfera drugdje, u manjim mjestima i selima. Nadamo se da i ondje dijele naše brige i nade te da će glasati u skladu s tim. No, zapravo ne znamo - zaključuje. Ruralne sredine tradicionalno su sklone Orbanu i njegovoj stranci Fidesz. Atmosferu u gradu zadnjih tjedana ova obitelj birača opisuje kao “veliku i značajnu” i ponavljaju: “prvi put osjetimo da je promjena moguća.”

Vjeruju kako će aktualni premijer priznati poraz u slučaju da izgubi izbore, da neće biti pokušaja krađe u slučaju pobjede Tisze, no ističu kako se rezultat neće znati još danima jer na ishod utječe i dijaspora koja je također u velikom broju tijekom nedjelje krenula na birališta diljem svijeta, a čiji će se glasovi, kaže nam ova obitelj, vjerojatno brojati do četvrtka.

- Riječ je o velikom broju, oko 300 tisuća glasova. Koliko sam shvatio, to bi moglo promijeniti ishod u nekim izbornim jedinicama. U svakom slučaju, nadam se većoj integraciji u Europsku uniju, a ne tome da budemo pod utjecajem Rusije - nastavlja Otto. - Nadamo se i puno boljim odnosima s Hrvatskom - ubacuje se Hanna, na što Otto dodaje kako imaju puno prijatelja u Hrvatskoj pa se raduju i zatopljenju političkih odnosa, a voljeli bi i da, ako novi premijer bude izabran, prvo posjeti baš Zagreb. Peter Magyar spominje Varšavu, Beč i Bruxelles u svojim izjavama o prvim mogućim inozemnim putovanjima u slučaju da postane premijer. A kada je čula da smo iz Hrvatske, ispred istog biračkog mjesta prišla nam je i liječnica Katalin Bors.

- Vjerujem i nadam se da ćemo potvrditi svoje članstvo u Europskoj uniji, čiju godišnjicu obilježavamo upravo danas. Smatram to velikim darom, da ponovno budemo stabilni građani Europske unije - odgovorila je na naše pitanje o očekivanjima od izbornog dana. Dodala je kako očekuje i jačanje institucionalne suradnje na europskoj razini. - Nadam se da ćemo se pridružiti Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO). To očekujem od Pétera Magyara i zato sam, nakon svega, glasala za Tiszu - otkrila nam je. Naglasila je i širu društvenu poruku.•