VIDEO Fantastični Martinjak obranio naslov prvaka brutalnim nokautom: Za pobjedu mu trebalo 70 sekundi

Marko Martinjak obranio je naslov svjetskog prvaka bridger kategorije u boksu golim šakama na BKB 51 priredbi u londonskoj O2 Areni. 'Marvelous' se borio protiv bivšeg MMA borca Ikea Villanueve, a za pobjedu mu je trebalo samo 70 sekundi.

Tek što je meč počeo, 35-godišnji Zagrepčanin pogodio je Villanuevu desnim krošeom koji ga je poslao u knock-down već u 15 sekundi. Sudac mu je brojio do devet, ali Villanueva se na kraju oporavio i nastavio meč samo da bi ga Martinjak 20 sekundi kasnije ponovno poslao na pod sjajnim aperkatom.

Ponovno je Villanueva odlučio nastaviti, ali govor tijela mu je bio vrlo loš i bilo je jasno kako će 'Car bare-knucklea' doći do nove pobjede. Martinjak je ponovno srušio protivnika sjajnom kombinacijom i to je bio znak sucu da prekine meč i proglasi Martinjaka pobjednikom.

Ovo mu je bila 14. pobjeda u 16. borbi u karijeri u boksu golim šakama. U ring je ušao u Dinamovom dresu uz pjesmu 'Hrvatska zastava'.

- Ne znam tko radi ljestvice na BKB-u, ali morate popraviti to sr*nje. Tko je najbolji pound for pound borac na svijetu, ako nisam ja? Oduzeli ste mi pojas u welteru jer nisam mogao skidati kile, dobro. Borit ću se protiv Gustava, ali neka postave stablo s novcem. Da mogu birati koliko ću novca zaraditi u toj borbi. Borit ću se s njim, samo stavite novac na stol. Uništit ću svakog tko se usudi ući u trigon (ring u boksu bez rukavica) - rekao je Martinjak nakon meča.

Brutalni nokaut najboljeg hrvatskog boksača bez rukavica možete pogledati OVDJE.