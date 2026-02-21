Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOMINATNO

VIDEO Fantastični Martinjak obranio naslov prvaka brutalnim nokautom: Za pobjedu mu trebalo 70 sekundi

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
21.02.2026.
u 21:36

Ovo mu je bila 14. pobjeda u 16. borbi u karijeri u boksu golim šakama. U ring je ušao u Dinamovom dresu uz pjesmu 'Hrvatska zastava'

Marko Martinjak obranio je naslov svjetskog prvaka bridger kategorije u boksu golim šakama na BKB 51 priredbi u londonskoj O2 Areni. 'Marvelous' se borio protiv bivšeg MMA borca Ikea Villanueve, a za pobjedu mu je trebalo samo 70 sekundi.

Tek što je meč počeo, 35-godišnji Zagrepčanin pogodio je Villanuevu desnim krošeom koji ga je poslao u knock-down već u 15 sekundi. Sudac mu je brojio do devet, ali Villanueva se na kraju oporavio i nastavio meč samo da bi ga Martinjak 20 sekundi kasnije ponovno poslao na pod sjajnim aperkatom.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Ponovno je Villanueva odlučio nastaviti, ali govor tijela mu je bio vrlo loš i bilo je jasno kako će 'Car bare-knucklea' doći do nove pobjede. Martinjak je ponovno srušio protivnika sjajnom kombinacijom i to je bio znak sucu da prekine meč i proglasi Martinjaka pobjednikom.

Ovo mu je bila 14. pobjeda u 16. borbi u karijeri u boksu golim šakama. U ring je ušao u Dinamovom dresu uz pjesmu 'Hrvatska zastava'.

- Ne znam tko radi ljestvice na BKB-u, ali morate popraviti to sr*nje. Tko je najbolji pound for pound borac na svijetu, ako nisam ja? Oduzeli ste mi pojas u welteru jer nisam mogao skidati kile, dobro. Borit ću se protiv Gustava, ali neka postave stablo s novcem. Da mogu birati koliko ću novca zaraditi u toj borbi. Borit ću se s njim, samo stavite novac na stol. Uništit ću svakog tko se usudi ući u trigon (ring u boksu bez rukavica) - rekao je Martinjak nakon meča.

Brutalni nokaut najboljeg hrvatskog boksača bez rukavica možete pogledati OVDJE.
Ključne riječi
nokaut obrana naslova Boks bez rukavica Marko Martinjak

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
pajtiliviu
22:31 21.02.2026.

Da biste smršavili, riješili se masnoće na trbuhu i zategnuli trbušne mišiće, ne morate se iscrpljivati ​​dijetama i vježbama u teretani. Ja sam se riješio pivskog trbuha i zategnuo trbušne mišiće za dva tjedna, a moja supruga je izgubila nekoliko kilograma!---->> bitly.cx/emso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!