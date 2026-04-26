'POKLON' PLAVIMA

Nikola Vlašić jednim potezom Dinamu osigurao dodatna tri milijuna eura

Serie A - Napoli v Torino
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
26.04.2026.
u 21:11

U susretu 34. kola talijanskog nogometnog prvenstva Torino i Inter su odigrali 2-2, a drugi gol za domaćine zabio je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

Gosti su imali 2-0 i priliku pobjedom posve se približiti "scudettu", no Torino je uspio izjednačiti i barem malo produžio neizvjesnost. Premda je Interovih 10 bodova prednosti ispred Napolija četiri kola prije kraja praktički nedostižno.

Inter je poveo u 23. minuti golom Marcusa Thurama, a u 61. minuti Yann Bisseck je povećao prednost gostiju.

Devet minuta kasnije smanjio je Giovanni Simeone, a na 2-2 je postavio Nikola Vlašić iz kaznenog udarca u 79. minuti. Jedanaesterac je skrivio Carlos Augusto igrajući rukom. Kako je Vlašić zabio pogledajte OVDJE.

Spomenutim bodom Torino je i matematički osigurao ostanak u Serie A za sljedeću sezonu. Time se aktivira klauzula prema kojoj posudba Sandra Kulenovića postaje trajni transfer, a Dinamo će od transfera inkasirati tri milijuna eura.

Vlašić je igrao cijeli susret, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. Na drugoj strani Petar Sučić je počeo dvoboj, a zamijenjen je deset minuta prije kraja.
Komentara 2

Pogledaj Sve
SP
Spezzi
21:58 26.04.2026.

dvostruki dobitak za Dinamo. teško da im Kule još može i dresove skupljati nakon tekme.

HH
Hrvoje Hrk !!
22:03 26.04.2026.

sad bi vlašića mogli počastit bar s nekom večerom

