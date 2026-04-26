Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠILO 3:3

Real Sociedad do 84. minute vodio 3:1 pa na kraju osvojio bod

REAL SOCIEDAD v MANCHESTER UNITED. UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025. ROUND OF 16.
Jorge Ropero/NORDPHOTO
VL
Autor
Hina
26.04.2026.
u 16:49

Duje Ćaleta Car je odigrao cijelu utakmicu, a Luka Sučić ušao u 54. minuti za Baske.

Rayo Vallecano i Real Sociedad u Madridu su odigrali neriješeno 3-3 u 32. kolu španjolske Primere.

Gosti su do 84. minute vodili s 3-1, ali su se nakraju morali zadovoljiti bodom. 

Golove za domaću momčad postigli su Sergio Camelo u 30. minuti, Florian Lejeune u 84. i Alemao u devetoj minuti sudačke nadoknade, a strijelci za Real Sociedad bili su Mikel Oyarzabal u 22. i iz jedanaesterca u 76. minuti te Ori Oscarson u 63. minuti.

Duje Ćaleta Car je odigrao cijelu utakmicu, a Luka Sučić ušao u 54. minuti za Baske. 

Real Sociedad je osmi s 43 boda, dok je Rayo Vallecano na 11. mjestu, četiri boda iza.
Ključne riječi
Rayo Vallecano Real Sociedad

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!