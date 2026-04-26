Real Sociedad do 84. minute vodio 3:1 pa na kraju osvojio bod

Rayo Vallecano i Real Sociedad u Madridu su odigrali neriješeno 3-3 u 32. kolu španjolske Primere.

Gosti su do 84. minute vodili s 3-1, ali su se nakraju morali zadovoljiti bodom.

Golove za domaću momčad postigli su Sergio Camelo u 30. minuti, Florian Lejeune u 84. i Alemao u devetoj minuti sudačke nadoknade, a strijelci za Real Sociedad bili su Mikel Oyarzabal u 22. i iz jedanaesterca u 76. minuti te Ori Oscarson u 63. minuti.

Duje Ćaleta Car je odigrao cijelu utakmicu, a Luka Sučić ušao u 54. minuti za Baske.

Real Sociedad je osmi s 43 boda, dok je Rayo Vallecano na 11. mjestu, četiri boda iza.