Niko Kovač s Borussijom osigurao Ligu prvaka, ne može biti slabiji od trećeg mjesta

Borussia Dortmund pobijedila je kod kuće Freiburg 4-0 u posljednjoj utakmici 31. kola njemačke lige, čime je konačno osigurala mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu.
Ramy Bensebaini, Serhou Guirassy i Maximilian Beier zabili su u prvom poluvremenu, a Fabio Silva u drugom.
Igor Matanović je igrao do 67. minute kod Freiburga.
Borussia ima 67 bodova, deset više od Stuttgarta i Hoffenheima, pa više ne mogu pasti niže od trećeg mjesta. Tri kola prije kraja Frajburg se nalazi na osmom mjestu Bundeslige sa 43 boda.
