IZBACIO LEEDS

Chelsea izborio finale FA kupa

Premier League - Brighton & Hove Albion v Chelsea
Matthew Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.04.2026.
u 19:13

Nogometaši Chelseja drugi su finalisti engleskog FA kupa nakon što su u polufinalnom ogledu na stadionu Wembley pred 82.500 gledatelja pobijedili Leeds United sa 1-0.

Gol odluke zabio je Enzo Fernandez u 23. minuti susreta. Dvije minute ranije okvir Leedsova gola je pogodio Joao Pedro.

Londonski "Bluesi" će u finalu 16. svibnja igrati protiv Manchester Cityja koji je u subotu pobijedio Southampton sa 2-1.

Southampton je poveo u 79. minuti golom Isaca Azaza. No, City je uspio okrenuti rezultat golovima Jeremyja Dokua (82) i Nice Gonzaleza (87).

Za "Građane" će to biti 15. finale, a do sada su slavili sedam puta, dok će "Bluesi" u svom 17. finalu loviti deveti naslov.

Rekorder je Arsenal sa 14 titula ispred Manchester Uniteda koji je pobijedio 13 puta.
