SJAJNA FORMA

Dion Drena Beljo zabio je 29 golova ove sezone u HNL-u. Može li dostići nestvarni Eduardov rekord?

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
26.04.2026.
u 21:04

Brazilac s hrvatskom putovnicom je u sezoni 2006/07 postigao u prvenstvu čak 34 gola što je rekord koji godinama djeluje nedostižno. Dinamo do kraja sezone u prvenstvu igra protiv Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima i Lokomotive doma.

Postigavši pobjednički pogodak protiv Varaždina, napadač Dinama Dion Drena Beljo je stigao do brojke od 36 golova ove sezone pri čemu 29 u prvenstvu.

Beljo je time dostigao Gorana Vlaovića koji je u sezoni 1993/94. također, zabio 29 golova.

Koliko je Beljo u nevjerojatnoj formi, najbolje svjedoči podatak o čak 16 golova u prvenstvu u zadnjih sedam utakmica. Do kraja prvenstva još su četiri kola i Beljo bi mogao dostići i rekord Eduarda da Silve.

Brazilac s hrvatskom putovnicom je u sezoni 2006/07 postigao u prvenstvu čak 34 gola što je rekord koji godinama djeluje nedostižno.

Dinamo do kraja sezone u prvenstvu igra protiv Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima i Lokomotive doma.

GOLOVI U JEDNOJ SEZONI

34 - Eduardo da Silva (Dinamo, 2006/07)

29 - Goran Vlaović (Dinamo, 1993/94)

29 - Dion Drena Beljo (Dinamo, 2025/26)

28 - Marko Livaja (Hajduk, 2021/22)

27 - Igor Cvitanović (Dinamo, 1993/94)

26 - Rudika Vida (Belišće, 1993/94)...
