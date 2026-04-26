Pobjeda Elchea u Oviedu

Nogometaši Elchea slavili su u 33. kolu španjolske lige kod fenjeraša Real Ovieda s 2-1 i vjerojatno ga poslali nazad u Drugu ligu.
Gosti su postigli oba gola u prvom poluvremenu, Pedro Bigas je zabio u šestoj minuti, a bivši igrač Dinama Gonzalo Villar u 16. minuti. Jedini pogodak za Oviedo postigao je Ilyas Shaira u 76. minuti. Na kraju utakmice Elche je ostao s desetoricom igrača na terenu, nakon što je Herman Valera dobio crveni karton.
Nakon treće uzastopne pobjede u Primeri, Elche je na 13. mjestu s 38 bodova, dok je Oviedo na posljednjem, 20. mjestu, s 28 bodova, šest bodova od spasa.
