REAL SOCIEDAD

Sučić osjeća nelagodu u koljenu, Ćaleti-Caru poništena suspenzija

REAL SOCIEDAD v MANCHESTER UNITED. UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025. ROUND OF 16.
Jorge Ropero/NORDPHOTO
VL
Autor
Hina
25.04.2026.
u 14:37

Ćaleta-Car, 28-godišnji branič, trebao je propustiti utakmicu s Rayom zbog pet skupljenih žutih kartona, ali će igrati jer je disciplinska komisija Španjolskog nogometnog saveza poništila posljednji karton nakon što je klub uložio žalbu.

Hrvatski nogometni reprezentativci Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car, koji su prije tjedan dana osvojili s Real Sociedadom španjolski Kup, zaigrat će u nedjelju u prvenstvenoj utakmici protiv Rayo Vallecana.

„Luka Sučić osjeća nelagodu u koljenu, zbog čega nije igrao u prošloj utakmici“, izjavo je trener Pellegrino Matarazzo na konferenciji za medije u subotu.

Ofenzivni 23-godišnji veznjak je prije tri dana ostao na klupi za pričuve tijekom pobjede od 1-0 nad Getafeom.

„Spreman je sada. Vratio se treninzima, ali vidjet ćemo koliko će vremena dobiti na terenu“, rekao je Matarazzo.

Ćaleta-Car, 28-godišnji branič, trebao je propustiti utakmicu s Rayom zbog pet skupljenih žutih kartona, ali će igrati jer je disciplinska komisija Španjolskog nogometnog saveza poništila posljednji karton nakon što je klub uložio žalbu.

„To je dobra vijest. On je sigurno opcija za igranje. Sretan sam zbog toga“, rekao je strateg ekipe iz Baskije koji u zadnjoj liniji nema sve igrače na raspolaganju zbog ozljeda.

Real Sociedad se nakon osvajanja Kupa, ostvarenog u Sevilli boljim izvođenjem jedanaesteraca u finalu s Atletico Madridom, želi popeti u prvenstvu s osmog mjesta.

„Nisam siguran da bi nam peto mjesto, koje eventualno možemo dosegnuti, donijelo igranje Lige prvaka, ali želimo nastaviti uspješan niz“, rekao je Matarazzo. Šest kola prije kraja natjecanja petoplasirani Betis ima osam bodova više, ali i utakmicu više.

„Želimo maksimalno uspješno završiti sezonu jer nam je to važno uoči pripreme za iduću sezonu“, poručio je trener.

Nogometaši Real Socedada će u nedjelju s početkom u 14 sati istrčati u Vallecasu, jugoistočnoj četvrti Madrida. Rayo Vallecano se nalazi na jedanaestom mjestu, ali je riječ o ekipi koja je izborila polufinale europske Konferencijske lige.

„Bit će to utakmica visokog intenziteta zbog stila Rayo Vallecana, njegove brze tranzicije i stadiona koji sudjeluje u toj energiji“, zaključio je Matarazzo.

Sučić je ove sezone sudjelovao u 22 utakmice za Real Sociedad, pri čemu je zabio četiri gola i tri puta asistirao. Ćaleta-Car je u obrani odigrao 28 utakmica.
Duje Ćaleta-Car Luka Sučić

