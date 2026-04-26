Remi Stuttgarta i Werdera

Stuttgart i Werder Bremen danas su u Stuttgartu odigrali neriješeno 1-1, u utakmici 31. kola njemačke Bundeslige.

Werder Bremen je poveo golom Jensa Stegea u 18. minuti, a Stuttgart je izjednačio golom Ermedina Demirovića iz BiH u 61. minuti.

Stuttgart je četvrti s 57 bodova i bori se za Ligu prvaka, a Werder Bremen 12. s 32 boda, sedam bodova od ispadanja.