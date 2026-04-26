Remi Stuttgarta i Werdera

Stuttgart i Werder Bremen danas su u Stuttgartu odigrali neriješeno 1-1, u utakmici 31. kola njemačke Bundeslige.
Werder Bremen je poveo golom Jensa Stegea u 18. minuti, a Stuttgart je izjednačio golom Ermedina Demirovića iz BiH u 61. minuti.
Stuttgart je četvrti s 57 bodova i bori se za Ligu prvaka, a Werder Bremen 12. s 32 boda, sedam bodova od ispadanja.
RASKOŠNA PROSLAVA
FOTO Naš bogati poduzetnik dobio je dijete u 66. godini, a u braku je s 40 godina mlađom Kolumbijkom, evo kako uživaju
ATRAKTIVAN IZGLED
FOTO Sjećate li se najzgodnije ZET-ove vozačice tramvaja? Evo zbog čega je opet u centru pažnje
Njega bez kompromisa
Ispada vam kosa? Pravo je vrijeme da provjerite razinu ovih vitamina i riješite problem u korijenu
Nova opsesija