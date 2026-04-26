Mario Kovačević: Nemam neki nastup, smijali su mi se, podcjenjivali me...

Trener Dinama Mario Kovačević iznio je svoja razmišljanja nakon što su plavi vratili naslov prvaka na Maksimir. Dinamo je svladao Varadžin s 2:1, ali je ranije teoretski osigurao naslov budući da Hajduk nije uspio svladati Rijeku.

- Predivan osjećaj, hvala na čestitkama. Mislili smo i ranije da ćemo osvojiti prvo mjesto, bila je na početku prvenstva mala kriza, ali sada sam sretan zbog svih nas, zbog navijača. Sada slijedi finale Kupa. Najbitnije je da nismo ovisili ni o kome, znali smo da ćemo pobjedom osigurati naslov. Rekao sam dečkima neka igraju za gušt, kako se kaže, bilo nam je važno da pobjedom proslavimo novi naslov - rekao je Kovačević i dodao:

- Hvala svima koji su mi dali šansu da vodim Dinamo. Dinamo je navikao biti prvak, nije lako u tom ritmu, ali hvala svima. Hvala stručnom stožeru koji radi vrhunski posao, svi na terenu rade vrhunski posao. Hvala igračima koji su vrhunski, možemo mi treneri pričati što hoćemo ako igrači ne odrade svoje.

Bilo je i kritika tijekom sezone.

- Dugo sam ja trener, svašta sam prošao, divota je biti trener Dinama. Navikao sam na svašta, na galamu navijača, svašta sam prošao. Dinamo je klub gdje, ako znaš raditi svoj posao, isplivat će kvaliteta. Trudio sam se, uvijek se može bolje, ali opet ću istaknuti stručni stožer. Možda nemam neki nastup. Meni su se malo i smijali, podcjenjivali me, ali meni je to simpatično. Svugdje sam se dokazivao, ja sam puno ostvario u karijeri. Svi igrači su trofejni igrači, napravili smo temelje Dinama kao prvaka, sad slijedi Kup, kao i kvalifikacije za Ligu prvaka, pred nama je puno posla - izjavio je Kovačević te naglasio:

- U svakom klubu, od četvrte lige pa do prve, trenirao sam igrače koji su napravili najbolju statistiku, evo recimo Beljo, Hoxha, Stojković, Bakrar. To je posao trenera, to bi se trebalo gledati – da je od svakog igrača napravio maksimum. Nećemo se sjećati loših trenutaka, ja sam stvarno sretan. Pogledam se nekad na ekranu, izgledam nezadovoljno, smijali su mi se, ali volim kad me podcjenjuju. Ja sam stvarno sretan, volim se družiti, takav sam. Profeštat ćemo s navijačima, ali prvo ćemo proslaviti mi sami. Dao sam igračima sutra slobodno, zaslužili su.