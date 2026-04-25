TAMO SU I PRESPAVALI

VIDEO Pronašli su skriveni bunker na našem otoku, evo što je sve bilo unutra

Foto: Terra Croatia/Screenshot
1/4
Autor
Dora Taslak
25.04.2026.
u 22:07

Tek ujutro uspjeli su otkriti punu monumentalnost objekta u kojem su proveli noć

Umjesto mekog kreveta u nekom od hotela i apartmana na Visu, Alen Banković i Nino Kocijan - dvojac koji stoji iza popularnog YouTube kanala "Terra Croatia" - odlučili su prespavati na betonu strateškog vojnog objekta iz doba bivše države. Nakon što su pronašli ulaz u bunker i ispitali unutrašnjost, podigli su šator duboko u njegovim hodnicima. "Tražili smo ga nekih pola sata po mraku. Na otoku je noć drukčija, tišina je apsolutna, a beton ovih objekata isijava neku posebnu povijest", poručili su strastveni istraživači.

Tek ujutro uspjeli su otkriti punu monumentalnost objekta u kojem su proveli noć. Kako su opisali, riječ je o golemom bunkeru koji se sastoji od lijevog i desnog krila, a njegova je primarna namjena bila skladištenje te servisiranje torpeda i morskih mina. Pronašli su prostrane prostorije u kojima su se nekada vršili servisi naoružanja, kao i očuvane tračnice s kolosijecima koji vode duboko u unutrašnjost brda gdje se opasni teret čuvao na sigurnom od zračnih napada.

Po izlasku iz bunkera, dočekalo ih je još jedno iznenađenje koje su, u šali, nazvali pravim luksuzom. "Kad smo se ujutro probudili i izašli van, shvatili smo da smo spavali u prvom redu do mora. To je lokacija koja oduzima dah, a koju su desetljećima poznavali samo odabrani vojnici", istakao je Alen. Dvojica istraživača najavila su i kako planiraju ući u više od deset skrivenih bunkera i potkopa koji su otok Vis godinama činili "nepotopivim nosačem zrakoplova" na Jadranu. 
Ovo je karta koja diže uzbunu u Europi: I Hrvatska je u crvenom, pogledajte i zašto

