MODRO SRCE

Dinamov kapetan zbog nogometa je propustio rođenje djece, a onda se suočio s opakom bolešću

Nogometaši Dinama ponosno pozirali sa svojim obiteljima
26.04.2026.
u 18:30

Priča o odricanju Josipa Mišića započela je i prije teške dijagnoze. Profesionalni nogomet traži potpunu posvećenost, a Mišić je to osjetio na najbolniji način, propustivši dva najvažnija trenutka u životu svakog oca

Dinamo danas na Maksimiru protiv Varaždina u 32. kolu SuperSport HNL-a slavi još jednu titulu prvaka države. Osim očitog rezultatskog, ova utakmica imat će još jedan poseban značaj. Naime, kapetan i jedan od najvažnijih igrača, Josip Mišić, upisat će 250. nastup u natjecateljskoj utakmici za Modre.

Mišić je igrač je čija se vrijednost ne mjeri samo statistikama, već i nevjerojatnom borbenošću i požrtvovnošću na terenu. No, njegova najveća pobjeda nije ostvarena na nogometnom travnjaku. Iako privatni život vješto čuva od očiju javnosti, kapetan Modrih ispričao je detalje o najtežem razdoblju svog života, kada se umjesto s protivničkim igračima morao suočiti s opakom bolešću i velikim osobnim odricanjima koja profesionalna karijera nosi sa sobom.

Sve se događalo 2020. godine, u trenutku kada je kao igrač grčkog PAOK-a bio na apsolutnom vrhuncu forme i netom proglašen u idealnu momčad desetljeća solunskog kluba. Upravo tada, život mu je priredio veliku prepreku - dijagnosticiran mu je karcinom testisa. Bio je to udarac koji ga je privremeno udaljio s terena, ali ne i slomio. Uslijedila je operacija i prisilna pauza od šest mjeseci. - Operirao sam tumor testisa, ali to je sada iza mene. Bio je jako težak period, ali vratio sam se na teren i to je najbitnije - iskreno je priznao Mišić u razgovoru za Dinamovu stranicu.

Međutim, njegova priča o odricanju započela je i prije teške dijagnoze. Profesionalni nogomet traži potpunu posvećenost, a Mišić je to osjetio na najbolniji način, propustivši dva najvažnija trenutka u životu svakog oca. Nije mogao biti uz suprugu Anu na porođaju ni kada se 2018. godine u Zagrebu rađao sin Jakov, jer je tada igrao za Sporting iz Lisabona, a niti dvije godine kasnije pri rođenju kćeri Mile u Vinkovcima, jer je bio u Grčkoj. - Prošloga petka moja supruga Ana u Vinkovcima je rodila kćerkicu Milu. Tako je naš jednoipolgodišnji sin Jakov dobio sestricu. Žao mi je što nisam mogao biti uz suprugu na porođaju zbog svojih profesionalnih obveza u klubu - izjavio je u intervjuu za Večernji list, ilustrirajući cijenu koju vrhunski sportaši ponekad plaćaju.

Upravo je obitelj, supruga Ana s kojom se vjenčao 2017. godine u crkvi sv. Ivana Krstitelja u rodnoj Županji, te sin Jakov i kći Mila, bila njegov najveći oslonac i stijena u borbi za zdravlje. Oni su mu dali snagu da prebrodi najteže trenutke i vrati se jači no ikad. Njegov povratak na teren i preuzimanje kapetanske vrpce u Dinamu, s kojim je u međuvremenu osvojio brojne trofeje, stoga su simbol ne samo sportske, već i veličanstvene životne pobjede koja nadilazi sve pehare i postignuća na nogometnom terenu.
