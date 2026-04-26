Srpska glumica koju obožavaju Hrvati u 'Nedjeljom u 2' komentirala svoj razvod koji je odjeknuo: 'Nikad nisam bila mlađa i slađa'

Popularna televizijska i kazališna glumica Anđelka Stević Žugić bila je gošća ovotjednog izdanja popularne HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića. Tijekom razgovora dotakli su se brojnih tema, uključujući monodramu "Što me opet snađe" s elementima iz Anđelkinog privatnog života, a koje progovara kroz lik Jovanke. Naime, predstava se dotiče života nakon razvoda. - Ima li života nakon razvoda - direktno je upitao Stanković gošću. - Bože, vidite li vi mene? Nikad slađe, nikad mlađe. Naučila sam da zapravo sa distance gledano ništa što nam se događa nije tako strašno - potvrdno je odgovorila Stević Žugić.

Podsjetimo, u najavi emisije glumica je progovorila o tome kako je javnost percipira. - Ima ljudi kojima se ne sviđam sigurno, i to vidim isto nekad, kad netko kad prođem kao bude u stilu 'o ne'. Ali dobro, nisu me upoznali još uvijek - priznala je Anđelka, dajući naslutiti da gledatelje očekuje zanimljiva emisija.

Glavni razlog negativnih komentara leži u njezinom privatnom životu. Naime, nakon što se 2021. razvela poslije deset godina braka, ušla je u vezu i kasnije brak s bliskim prijateljem svog bivšeg supruga. Ta je odluka izazvala lavinu osuđujućih komentara, a glumica je doživljavala i neugodnosti poput dobacivanja na ulici.

Pljušte reakcije na Stankovićevu novu gošću: 'Ima ljudi kojima se ne dopadam'

- Nažalost, ona je to proživjela i kad je bila u drugom stanju. Oni su iskakali iza kontejnera da bi ju uslikali, i nitko ne razmišla u tom trenutku da to uznemirava jednu buduću majku. Onda je tako šetala s djetetom ulicom, da bi joj dobacivali ti koji su gledali te medije. Ne bude to lako ni za gledanje, to su gomile prolivenih suza - kazala je Anđelkina kolegica, glumica Anja Mandić.

Suočena s javnim linčem, Anđelka je odlučila odgovoriti na kazališnim daskama. U monodrami “Šta me opet snađe” progovorila je o pravu žene na sreću nakon razvoda i kritizirala dvostruke standarde u društvu. - Onda je to nekako uzelo maha i onda sam rekla ok, ne mogu vas dobiti na vašem terenu, jer nažalost ovdje vam je sve dozvoljeno, ali na mom terenu, u kazalištu, kad ovdje dođe publika koja je ovdje došla dobrovoljno, nitko ih nije tjerao itd., mogu reći malo šta mislim i da im ne damo puno na značaju, pa nećemo ni sad - zaključila je Stević Žugić.