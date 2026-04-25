Jose Mourinho bocnuo Dalića: 'Ne želim mu se miješati u posao, ali...'

Nogometaši Benfice upisali su važnu pobjedu u 31. kolu portugalskog prvenstva, svladavši na domaćem terenu Moreirense s uvjerljivih 4:1. Iako je utakmica do samog kraja bila otvorena pri rezultatu 2:1, ključni trenutak dogodio se ulaskom hrvatskog napadača Franje Ivanovića. Mladi, 22-godišnji nogometaš ušao je u igru u 75. minuti umjesto Vangelisa Pavlidisa i u potpunosti preokrenuo dinamiku na terenu. U nešto više od petnaest minuta provedenih na travnjaku Estádia da Luz, Ivanović je prvo u 83. minuti opasno zaprijetio, da bi potom u razmaku od samo tri minute, u 89. i 92. minuti, postigao dva pogotka i tako postavio konačni rezultat, potvrdivši se kao apsolutni junak dvoboja.

Nakon utakmice, trener Benfice José Mourinho opisao je susret kao „čudan“, istaknuvši kako je njegova momčad dobro započela, potom ušla u „sivu zonu“ s manje protočnosti, ali da su izmjene donijele potreban intenzitet i brzinu. Posebne pohvale uputio je upravo Ivanoviću, čiji je ulazak donio prevagu. No, slavni portugalski strateg nije se zaustavio samo na analizi utakmice, već je iskoristio priliku kako bi poslao znakovitu poruku Zlatku Daliću uoči Svjetskog prvenstva koje počinje za otprilike mjesec i pol dana.

Portugalski mediji već pišu kako će Ivanovićeva forma stvoriti „dobre glavobolje“ hrvatskom izborniku, a Mourinho je to i potvrdio svojim riječima. „Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutačno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama“, započeo je Mourinho, a potom i dodatno pojasnio svoj stav. „Želim vjerovati da Svjetsko prvenstvo tjera izbornike da razmišljaju o tisuću i jednoj situaciji u igri, a on je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač koji momčadima može puno dati. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči što je najbolje za Hrvatsku“, zaključio je Mourinho.

Ove riječi imaju posebnu težinu s obzirom na to da je Ivanović, unatoč transferu u Benficu vrijednom oko 25 milijuna eura, dosad imao sporednu ulogu u momčadi. Nastup protiv Moreirensea bio mu je 40. ove sezone u svim natjecanjima, a s dva nova gola stigao je do brojke od osam pogodaka. Njegov skromniji učinak posljedica je ograničene minutaže, no upravo ovakve predstave pokazuju njegov potencijal. Zbog toga ga Dalić nije uvrstio na glavni popis za prijateljske utakmice u ožujku, već mu je uputio pretpoziv, a sada ga do kraja sezone čeka velika borba za mjesto među putnicima na Svjetsko prvenstvo.