REMI U DERBIJU

Niko Kovać ostao bez pobjede, ali njegov savršen niz i dalje traje

Football 1. Bundesliga/ Borussia Dortmund - RB Leipzig .
Malte Ossowski/SVEN SIMON
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
04.10.2025.
u 17:57

Borussia nakon četiri utamice u nizu nije uspjela pobijediti, a primila je i prvi gol još od kolovoza

U derbiju 6. kola Bundeslige Borussia i Leipzig su u Dortmundu odigrali 1-1. Austrijanac Cristoph Baumgartner je u 7. minuti doveo Leipzig u vodstvo, a za momčad Nike Kovača izjednačio je Brazilac Yan Couto (23). Borussia nakon četiri utamice u nizu nije uspjela pobijediti, a primila je i prvi gol još od kolovoza. Borussia je ostala druga s bodom manje od vodećeg Bayerna, dok je Leipzig treći s bodom manje od kluba iz Dortmunda. 

Augsburg je s 3-1 kod kuće nadigrao Wolfsburg. Nastupila su oba hrvatska reprezentativca - Kristijan Jakić je odigrao cijelu utakmicu za Augsburg, a Lovro Majer je ušao u 78.minuti za goste, dok je vratar Nediljko Labrović sjedio na klupi domaćina. Banks, Fellhauer i Komur pogodili su za Augsburg, a Adam Daghim za Wolfsburg. 

Werder je u sjevernjačkom derbiju u Bremenu nadigrao St Pauli s 1-0 golom Samuela Mbangule već u 2. minuti.

Bayer je u Leverkusenu s 2-0 svladao Union Berlin, a Josip Juranović zbog ozljede nije bio u sastavu gostiju. 
